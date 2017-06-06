Трамп поручил налаживать отношения с РФ при любом раскладе - СМИ

NICHOLAS KAMM / AFP

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил госсекретарю Рексу Тиллерсону, что текущее расследование по поводу предполагаемых связей близкого к президенту круга лиц с Россией не должно подрывать усилия главы внешнеполитического ведомства по налаживанию отношений с Москвой, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Тиллерсона.

Госсекретарь США во вторник прибыл в Новую Зеландию. На пресс-конференции в Веллингтоне Тиллерсону задали вопрос о том, обеспокоен ли он расследованием по якобы связям с Россией и его влиянием на устойчивость администрации Трампа. "Я не могу давать комментарии, потому что не прямо не осведомлен по этому поводу", — сказал он.

"Президент ясно дал мне понять: не нужно позволять тому, что происходит в сфере политики, мешать выполнять свою работу, которая была поручена в этом отношении. Он весьма ясно указал, что мы должны достичь прогресса. Я действительно не имею отношения ко всем этим вопросам", — добавил Тиллерсон.

В новозеландском Веллингтоне Тиллерсон также заявил о важности Азиатско-Тихоокеанского региона для США.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.