Туск: у ЕС и США нет общей позиции в отношении РФ

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. У Евросоюза и США нет общей позиции в отношении России, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск после встречи глав институтов ЕС с президентом США Дональдом Трампом в четверг в Брюсселе.

"Я не могу сказать, что у нас на 100% есть общая позиция в отношении России. Однако, что касается конфликта в Украине, похоже, что мы на одной линии", — сказал Туск журналистам после завершения переговоров.

Туск сообщил, что стороны обсудили вопросы внешней политики, безопасности, торговли и экологии.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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