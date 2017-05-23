Глава нацразведки США предсказывает выход РФ из рецессии

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости Украина. Россия, вероятнее всего, выйдет из состояния рецессии в нынешнем году, заявил во вторник глава национальной разведки США Дэниел Коутс.

"Россия, вероятнее всего, выйдет из рецессии в 2017 году, однако перспективы устойчивого восстановление остаются шаткими", — говорится в его заявлении к слушаниям в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

По его оценкам, "рост российского ВВП составит 1,3% в нынешнем году и 1,7% в 2018-м".

Коутс назвал "маловероятным проведение серьезных реформ до президентских выборов в РФ", которые пройдут в марте 2018 года.

Ранее сообщалось, что российский истребитель пролетел на расстоянии семи метров от разведывательного самолета ВМС США над Черным морем.