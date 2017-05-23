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    В мире

    Глава нацразведки США предсказывает выход РФ из рецессии

    (обновлено: )22020
    Глава национальной разведки США Дэниел Коутс считает, что Российская Федерация выйдет из рецессии в 2017 году и рост российского ВВП составит 1,3% в нынешнем году и 1,7% в 2018.
    Дэниел Коутс
    ru.wikipedia.org

    КИЕВ, 23 мая – РИА Новости Украина. Россия, вероятнее всего, выйдет из состояния рецессии в нынешнем году, заявил во вторник глава национальной разведки США Дэниел Коутс.

    "Россия, вероятнее всего, выйдет из рецессии в 2017 году, однако перспективы устойчивого восстановление остаются шаткими", — говорится в его заявлении к слушаниям в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

    По его оценкам, "рост российского ВВП составит 1,3% в нынешнем году и 1,7% в 2018-м".

    Коутс назвал "маловероятным проведение серьезных реформ до президентских выборов в РФ", которые пройдут в марте 2018 года.

    Ранее сообщалось, что российский истребитель пролетел на расстоянии семи метров от разведывательного самолета ВМС США над Черным морем.

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