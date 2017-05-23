США продолжат поддерживать санкции против РФ до выполнения "Минска"

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости Украина. США продолжат поддерживать санкции против РФ до полного выполнения минских соглашений по Украине, говорится в опубликованных документах госдепартамента, сопровождающих проект бюджета госдепартамента на 2018 финансовый год.

Там отмечается, что входящее в структуру госдепартамента управление по делам Европы и Евразии "будет поддерживать европейскую стабильность путем внедрения Минских соглашений, для того чтобы принести мир на восточной Украине".

Указывается, что это управление "будет поддерживать санкции против России до полного выполнения этих соглашений и до возвращения Крыма Украине".

Кроме того, подчеркивается, что данное управление будет "призывать к мирному решению затяжных конфликтов в Молдавии и на Южном Кавказе".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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