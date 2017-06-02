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    США хотят возобновить диалог с РФ по стратегической стабильности

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    Как сообщил специальный помощник президента США, Штаты хотели возобновить и привести в порядок процесс диалога с Россией по стратегической стабильности.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. США хотят возобновить диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности, заявил специальный помощник президента США Кристофер Форд.

    "Мы бы хотели возобновить, а фактически привести в порядок процесс диалога (с Россией — ред.) по стратегической стабильности. Это поможет, как мы надеемся, добиться лучшего понимания того, на какой позиции находятся стороны по широкому кругу вопросов", — заявил Форд, выступая на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне.

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    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США поддерживают диалог в многосторонних форматах, но фундамент взаимного сотрудничества разрушен, отношения двух стран находятся на низшей точке со времен холодной войны.

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