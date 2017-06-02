наверх
02.06.201715:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    "На низшей со времен холодной войны точке". Путин оценил отношения РФ и США

    (обновлено: )193
    Заявление российского президента прозвучало в рамках Петербургского международного экономического форума. По его мнению, "это не могло не отразиться и на экономике, и на нашем деловом партнерстве".
    Президент РФ В. Путин принял участие в работе XXI Петербургского международного экономического форума
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июн – РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США поддерживают диалог в многосторонних форматах, но фундамент взаимного сотрудничества разрушен, отношения двух стран находятся на низшей точке со времен холодной войны.

    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко
    Расклад по-американски: Отношения США-РФ и украинский вопрос

    "Как влиятельные мировые державы Россия и США поддерживают диалог в рамках различных многосторонних форматов: в ООН, в "Группе 20", скоро будет встреча в ФРГ, в других организациях. Взаимодействуют по ключевым, глобальным и региональным проблемам, от этого никуда не деться, и, слава богу, что это есть, что этот процесс продолжается", — сказал Путин на пленарном заседании "Бизнес диалог Россия-США" в рамках Петербургского международного экономического форума.

    По его словам, "при всем при этом приходится констатировать, что за несколько предыдущих лет фактически был разрушен формировавшийся на протяжении предыдущих десятилетий фундамент взаимного сотрудничества".

    Смотрите также: Путин о покушениях и личной безопасности

    "Наши двусторонние связи оказались на низшей со времен холодной войны точке. Это не могло не отразиться и на экономике, и на нашем деловом партнерстве",- сказал российский лидер.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин на XXI Петербургском международном экономическом форуме. День второй

    Ранее Путин заявил, что проигравшие выборы в США разыгрывают "антироссийскую карту", но РФ готова ждать, пока российско-американские отношения наладятся.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Покушение на Адама Осмаева. Кадры с места ЧП. Видео
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож. Архивное фото
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Президент США Дональд Трамп
    Парижское соглашение по климату: минус США