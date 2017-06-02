"На низшей со времен холодной войны точке". Путин оценил отношения РФ и США

КИЕВ, 2 июн – РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США поддерживают диалог в многосторонних форматах, но фундамент взаимного сотрудничества разрушен, отношения двух стран находятся на низшей точке со времен холодной войны.

"Как влиятельные мировые державы Россия и США поддерживают диалог в рамках различных многосторонних форматов: в ООН, в "Группе 20", скоро будет встреча в ФРГ, в других организациях. Взаимодействуют по ключевым, глобальным и региональным проблемам, от этого никуда не деться, и, слава богу, что это есть, что этот процесс продолжается", — сказал Путин на пленарном заседании "Бизнес диалог Россия-США" в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, "при всем при этом приходится констатировать, что за несколько предыдущих лет фактически был разрушен формировавшийся на протяжении предыдущих десятилетий фундамент взаимного сотрудничества".

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"Наши двусторонние связи оказались на низшей со времен холодной войны точке. Это не могло не отразиться и на экономике, и на нашем деловом партнерстве",- сказал российский лидер.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент РФ В. Путин на XXI Петербургском международном экономическом форуме. День второй

Ранее Путин заявил, что проигравшие выборы в США разыгрывают "антироссийскую карту", но РФ готова ждать, пока российско-американские отношения наладятся.