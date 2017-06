Почему британские спецслужбы слабы против террористов?

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

Семь человек погибли, почти 50 ранены – такова цена третьего за два с половиной месяца теракта в Великобритании. В лондонской полиции заявили, что три совершивших двойную атаку террориста застрелены. Тем не менее, по словам мэра британской столицы Садика Хана, вероятность новых подобных инцидентов в стране остается "очень высокой". Теракт произошел за 4 дня до внеочередных парламентских выборов в стране, пишут РИА Новости.

Sputnik попросил прокомментировать сложившуюся в Великобритании ситуацию с безопасностью доктора Пола Роджерса (Dr. Paul Rogers), заслуженного профессора по исследованию проблем мира при университете Брэдфорда (Emeritus Professor of Peace Studies at the University of Bradford).

– Возможно, между двумя недавними терактами в Великобритании есть взаимосвязь, с точки зрения того, как они были совершены. Но сами атаки вписываются в тактику, которую продвигает "Исламское государство". ИГИЛ хочет, чтобы его последователи как можно больше атаковали то, что группа называет своим "второстепенным врагом". Это страны, которые выступают против или борются с ИГИЛ различными способами, от стран Европы до Северной Америки. Особое внимание уделяется Великобритании, Франции, Германии, в некоторой степени Бельгии, и, конечно же, России. По сути, цель состоит в том, чтобы настраивать и подстрекать к совершению терактов, иногда даже помогать в их организации. Исполнителями теракта могут быть как люди, проживающие в этих странах, так и приезжие. Это новый тренд, который появился в последние два с половиной года. В первые два года своего существования ИГИЛ был более обеспокоен созданием своего халифата на Ближнем Востоке. Но после того, как США сформировали коалицию против "Исламского государства" и начали проводить авиаудары, группа разработала дополнительную стратегию и решила перенести войну на территории стран, которые борются с нею. Да, сейчас они и вправду призывают своих сторонников прибегать к наиболее примитивным методам, но главное, что эти атаки неразрывно связаны с природой войны на Ближнем Востоке, и в особенности с потерями ИГ на поле боя за последние годы.

Премьер-Министр Тереза Мэй заявила о том, что будут приняты меры по искоренению исламского экстремизма. Она подчеркнула, что власти страны были толерантны в отношении исламистов. Какие именно меры может принять Лондон, чтобы предотвратить распространение террористической идеологии? Складывается ощущение, что атаки так и будут продолжаться.

– Предотвратить их очень тяжело. Человек, который совершил теракт на стадионе Манчестер Арена, входил в террористическую ячейку. Однако существует риск, что один или несколько людей под влиянием идеологии ИГИЛ задумают совершить теракт. Они выберут примитивные орудия: не будут собирать бомбу или использовать какие-то сложные технологии. Они просто арендуют фургон и возьмут ножи. Такого рода теракт будет очень тяжело предотвратить. В Великобритании, наверное, самая эффективная система по борьбе с терроризмом в Западной Европе, но даже Лондону тяжело справиться с задачей, когда речь идет о поимке людей, которые ранее не афишировали свои намерения. Многое можно сделать для того, чтобы усилить безопасность, но при этом нужно понимать, что то, что сейчас происходит, является лишь частью глобальной проблемы. И до тех пор, пока мы не поймём это, решить проблему терроризма будет сложно. На данный момент я не вижу, чтобы на политическом уровне принимались попытки разобраться в этой глобальной проблеме, но именно это и необходимо.

Такого рода атаки преследуют три цели. Во-первых, показать, на что способны члены группировки. Во-вторых, это ответный удар или месть, так как группировка потеряла около 50 тысяч бойцов, которые погибли во время авиаударов коалиции. А в-третьих, "Исламское государство" пытается нанести удар по современному обществу, настраивая людей против мусульман. Они заинтересованы в появлении серьёзных политических проблем внутри западных стран.

В Великобритании, Германии и Франции количество людей в мусульманских общинах, которые готовы совершить теракт, к счастью, чрезвычайно мало. Часто власти узнают о готовящемся теракте или о том, что человек стал проповедовать исламский экстремизм, от представителей мусульманской общины. Но есть второй момент: совершить подобного рода теракт относительно просто. Когда речь идет о теракте, который готовит организованная группа террористов, есть вероятность, что спецслужбы их вычислят и предотвратят. Но если среди очень маленькой группы людей в мусульманской общине кто-то решился совершить теракт, то шансов успеха будут выше, чем у более крупной и организованной ячейки.