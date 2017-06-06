Туалетная бумага "Трамп": безграничная мягкость

РИА Новости Украина

Симпатичный улыбающийся рулон с характерной для Трампа прической и поднятым вверх большим пальцем — официальный логотип "Trump Paper", марки, запатентованной мексиканским предпринимателем Антонио Баттаглией (Antonio Battaglia). Этот продукт поступит в продажу уже в ближайшие месяцы.

Слоган туалетной бумаги "Трамп" — "мягкость без границ", игра слов, намекающая на многокилометровую линию, разделяющую США и Мексику, и многократно упоминавшуюся тогда еще кандидатом в президенты Соединенных Штатов. И это — не единственная шутка, касающаяся миграционной политики Вашингтона. На обратной стороне упаковки изображена пирамида из рулонов туалетной бумаги и фраза "Это — единственная стена, за которую мы готовы платить".

Этикетка также гласит, что Трамп (речь в данном случае о бумаге) "поддерживает мигрантов". Надпись мелким шрифтом, расположенная ниже, сообщает, что активное использование этого продукта поможет поддержать "братьев" из мексиканского сообщества в США.

"В начале своей предвыборной кампании, Трамп говорил, что мексиканцы — насильники и преступники, не говоря уже и о других оскорблениях, в наш адрес, которыми он воспользовался, чтобы впечатлить свой электорат. Это вызвало недовольство и отвращение в Мексике. Я хотел сделать что-то, что вызвало бы позитивный отклик и принесло бы пользу мигрантам — людям, которых Трамп оскорбил своими нелестными комментариями", — заявил Баттаглия в телефонном разговоре со Sputnik.

Так, ему пришло в голову зарегистрировать продукт, который имел бы в названии слово "Трамп", и отчислять часть прибыли мексиканским мигрантам. Целью предпринимателя было достичь того, чтобы "что-то, что затрагивает сообщество, одновременно помогало бы ему".

"Это социальный и мирный ответ. Ведь молчать не должен никто. Люди не должны оставлять без ответа то, что с ними творят другие", — прокомментировал Баттаглия.

Sputnik.Mundo/GENTILEZA ANTONIO BATTAGLIA Туалетная бумага "Трамп"

Но почему именно туалетная бумага? Мексиканский предприниматель объяснил, что изначально планировал запатентовать предмет обуви или одежды, так как в Леоне (Гуанахуато), где живет Баттаглия, индустрия моды очень развита. Но выяснилось, что в этой категории уже существует зарегистрированная марка с именем президента США.

"Подумав над другими вариантами, я вскоре пришел к решению запатентовать туалетную бумагу, потому что это забавный товар, который привлечет людей и поможет лучше распространить идею. И я не пытаюсь насмехаться над Трампом. Ведь это не туалетная бумага с его лицом, напечатанным на листах (а такая уже существует в США). Подобное уместно лишь в качестве однократной шутки", — заметил Баттаглия.

Предприниматель заявил, что в данном случае, речь о продукте по доступной цене, затрагивающем важную социальную проблему. "Покупатель такой бумаги скажет: "Я возьму ее, потому что она отличается от других марок и поддерживает правое дело", — объяснил предприниматель.

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Баттаглия — адвокат и владелец кафе в Леоне, но его туалетная бумага — проект в первую очередь не коммерческий, а социальный. Это попытка Баттаглии поддержать мексиканских мигрантов. Личная прибыль не стоит на первом месте для предпринимателя.

"Я занимаюсь адвокатской деятельностью и семейным делом. Механизм, который я запустил, не является бизнесом в чистом виде", — пояснил мексиканец.