Песков о разговоре Путина и Трампа: появились контуры понимания

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Конкретики о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, но после состоявшегося накануне телефонного разговора появился "контур понимания" по этому вопросу, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никакой конкретики нет, но по крайней мере какие-то контуры понимания появились",- сказал Песков в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия-1".

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Путин и Трамп провели во вторник телефонные переговоры. Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты "высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита "Группы двадцати" 7-8 июля в Гамбурге".