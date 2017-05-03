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    Песков о разговоре Путина и Трампа: появились контуры понимания

    (обновлено: )13110
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после телефонного разговора Путина и Трампа появились контуры понимания возможной встречи.
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Конкретики о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, но после состоявшегося накануне телефонного разговора появился "контур понимания" по этому вопросу, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Пока никакой конкретики нет, но по крайней мере какие-то контуры понимания появились",- сказал Песков в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия-1".

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    Путин и Трамп провели во вторник телефонные переговоры. Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты "высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита "Группы двадцати" 7-8 июля в Гамбурге".

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