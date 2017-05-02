"Разговор был очень хорошим". Трамп и Путин провели переговоры - Белый дом

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили создание "безопасных зон" в Сирии и согласились, что все стороны должны предпринять усилия, чтобы положить конец страданиям сирийского народа, заявил по итогам разговора двух лидеров Белый дом.

"Президент Трамп и президент Путин согласились, что страдания в Сирии продолжаются слишком долго и зашли слишком далеко и, что все стороны должны делать все, что могут, чтобы покончить с насилием. Разговор был очень хорошим, он включал обсуждение безопасных зон, или зон деэскалации, для достижения продолжительного мира, по гуманитарным и прочим причинам", — говорится в заявлении Белого дома.

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Кроме того, президенты США и РФ обсудили борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.

"Они также провели длительное обсуждение совместной работы по искоренению терроризма по всему Ближнему Востоку", — сказано в заявлении Белого дома.

Владимир Путин и Дональд Трамп также обсудили, "как наилучшим образом разрешить очень опасную ситуацию в КНДР".

Ранее во вторник Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. Стороны констатировали пробуксовку реализации минских договоренностей по Украине, российский лидер призвал канцлера ФРГ использовать влияние на президента Петра Порошенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.