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    Тиллерсон: разговор Трампа и Путина прошел конструктивно

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    По словам госсекретаря Рекса Тиллерсона, разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина был очень конструктивный. Президенты детально обменялись мнениями.
    Трамп ведет переговоры с Путиным. Архивное фото
    Sean Spicer / Twitter

    КИЕВ, 3 мая – РИА Новости Украина. Разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина прошел в конструктивном ключе, сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (слева) во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Это был очень конструктивный разговор. Президенты детально обменялись мнениями. Посмотрим, что из этого получится", — сказал Тиллерсон во вторник журналистам.

    Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, стороны сделали акцент на перспективе координации действий РФ и США в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, говорится в сообщении Кремля. В ходе разговора Путин и Трамп условились, в частности, "активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость".

    В свою очередь в Белом доме сообщили, что Трамп и Путин согласились, что "все стороны должны делать все, что могут, чтобы покончить с насилием". Уточнялось, что лидеры обсудили вопрос безопасных зон в Сирии или зон деэскалации. Сам разговор президентов в Белом доме назвали "очень хорошим".

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