Песков: Путин и Трамп во вторник проведут телефонный разговор

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник проведут телефонный разговор.

Ранее Белый дом сообщил, что в графике президента США на 2 мая есть телефонный разговор с российским лидером, планируется обсуждение сирийского кризиса.

"Разговор подтверждаем", — сказал Песков РИА Новости.

Это будет третий разговор двух президентов с момента инаугурации Трампа. Первый состоялся в конце января. Второй — в начале апреля, когда Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге.

Напомним, сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.