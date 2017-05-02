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    Песков: Путин и Трамп во вторник проведут телефонный разговор

    (обновлено: )14711
    Это будет третий разговор двух президентов с момента инаугурации Трампа. Первый состоялся в конце января. Второй - в начале апреля, когда Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник проведут телефонный разговор.

    Ранее Белый дом сообщил, что в графике президента США на 2 мая есть телефонный разговор с российским лидером, планируется обсуждение сирийского кризиса.

    Политолог Максим Яли
    Максим Яли/Facebook
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    "Разговор подтверждаем", — сказал Песков РИА Новости.

    Это будет третий разговор двух президентов с момента инаугурации Трампа. Первый состоялся в конце января. Второй — в начале апреля, когда Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге.

    Напомним, сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

    США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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