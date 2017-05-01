Система США пережила первые 100 дней президентства Трампа – Яли

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В Белом доме подвели первые итоги работы Дональда Трампа на посту президента. На официальном сайте Белого дома опубликовали справку "100 дней безопасности и защищенности президента Трампа".

Там указывается, что "Трамп смог противостоять странам, которые угрожали национальной безопасности США после многих лет неудачной дипломатии". Также отмечаются успехи Трампа в вопросе нелегальной миграции.

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В Белом доме утверждают, что за время его президентства количество нелегальных переходов южной границы страны сократилось на 61%. Также в справке отметили, что новый президент США способствовал изоляции Северной Кореи и предотвращению ядерных испытаний КНДР.

Свое мнение о президентстве Дональда Трампа выразил в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли.

Как вы оцениваете первые 100 дней президентства Дональда Трампа?

— Естественно, что в Белом Доме в основном делают акцент на позитивных моментах, но не все стоит воспринимать так однозначно. Я бы сказал, что эти 100 дней, их итоги как раз очень характеризуют Дональда Трампа. Его вспыльчивый и неоднозначный характер. Это, безусловно, проявилось во многих решениях. Если брать главные его заявления, то не все планы на первые 100 дней, о которых он говорил в ходе предвыборной программы, выполнены. Он говорил о том, что будет налаживать отношения с РФ, с Владимиром Путиным. По крайней мере он заявлял о готовности. И это тоже не произошло. Уже по каким причинам — это другой вопрос. Позитивный момент это то, что касается Северной Кореи, но пока говорить о конкретных успехах нельзя, испытания действительно они проводили. Другой вопрос, если это баллистическая ракета, то это совсем уже другой уровень угроз. И здесь еще вопрос абсолютно не решен. Вот ждем заседания в Совбезе ООН министров иностранных дел как раз по вопросу КНДР. И здесь уже этот, условно говоря, кризис, далеко не завершен. И все основные решения, возможность конфликта, которая ожидается впереди, она достаточно высока.

Какой можно сделать итог по работе Трампа?

— В целом, если подытожить первые 100 дней, можно сказать, что далеко не все ему удалось успеть реализовать. Даже наоборот большинство заявленных целей не были достигнуты, а были отдельные локальные имиджевые успехи, я бы сказал. Потому что если мы берем в целом 100 дней, то главной красной нитью — это был все-таки скандал с окружением российских спецслужб, который ещё тоже далеко не завершен и набирает обороты. Продолжается расследование. ФБР уже официально подтвердило его связи. То есть окружение, которое касается его зятя, который занимает ведущие позиции в его администрации. Майкл Флинн — это чем запомнятся его 100 дней. Всего лишь 24 дня на такой высокой должности пробыл генерал, с которым связывались основные надежды по налаживанию с РФ, из-за чего он как раз и был вынужден подать в отставку. То есть очень много этих связей. И можно сказать, что эти 100 дней для Дональда Трампа были его, скажем так, знакомством, с вашингтонским истеблишментом, с системой государства, которую он надеялся подмять под себя и поломать, как это ему удалось в определенной степени сделать с вашингтонским истеблишментом, который был настроен против него. И часть его республиканской партии в том числе. Скажем так, система не дрогнула, система противовесов работает. И как раз это отражается и на запрете миграционного указа, что также является первым громким скандалом. Несколько раз он пытался. И судебная система США сработала четко и предельно показала, что она действительно является независимой и может блокировать решения самого высокого уровня.

Как за эти 100 дней изменился уровень доверия и поддержки Дональда Трампа?

— Тут можно условно разделить эти 100 дней до удара ракетного по Сирии, и после. То есть, это событие, безусловно, с точки зрения поддержки граждан США его повысило, уровень доверия. До этого он только цифры показывал, связанные со скандалом в основном вокруг его окружения, неоднозначных указов и других действий шпионского скандала. Его показатели в первые 50 дней показывали наоборот рекорды отрицательных рейтингов поддержки. То есть он поставил в этом плане абсолютно негативные рекорды по минимальности, скажем так, общенациональной поддержки. Но удар ракетный "Томагавками" по Сирии, по аэродрому все перевернул, условно говоря, в определенной степени с ног на голову. И впервые он получил поддержку не только среди населения, но и партийную поддержку в Конгрессе. То есть таким образом ему удалось и отвлечь внимание общественности от скандала вокруг его окружения с российскими спецслужбами. Также направление, последовавшее американской флотилии, к берегам Северной Кореи, также было поддержано. То есть, условно говоря, он тоже играет сейчас свой имидж, и на чувстве величия. Но пока это еще игра мускулами и определенные тактические успехи, но стратегии внешнеполитической пока еще не прослеживается. То есть ее в принципе нет ни по одному из сложных вопросов — и Ближнего Востока, и Северной Кореи, и России. То есть еще ни по одному направлению не было предложено четкой стратегии решения тех проблем, которые ему остались от предыдущей администрации, и уровнем проблемности которого он был просто шокирован и неоднократно заявлял, какой бардак ему достался в наследство.

Ранее эксперт Михаил Погребинский отметил в эфире "ГС", что сокращение финансовой помощи для Украины – не единственная неприятная новость, которую Киеву стоит ожидать от администрации Дональда Трампа.