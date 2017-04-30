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    Трамп о связи его предвыборной кампании с Россией: это вымысел

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (205)

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    Президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о связи своей предвыборной кампании с Россией, отметил, что это "полностью вымышленная история".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    twitter.com/realdonaldtrump

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. История о связи предвыборной кампании президента США Дональда Трампа с Россией является вымыслом. Об этом заявил Трамп в воскресном интервью телекомпании CBS.

    Дональд Трамп
    REUTERS Joe Raedle
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    "Эта концепция — полностью вымышленная история", — заявил он.

    Интервью выйдет в эфир в ближайшее время. Телекомпания опубликовала его стенограмму на своем сайте.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что сенатор американского штата Массачусетс Элизабет Уоррен может стать его главным соперником в президентской гонке 2020 года.

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