Трамп о связи его предвыборной кампании с Россией: это вымысел

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. История о связи предвыборной кампании президента США Дональда Трампа с Россией является вымыслом. Об этом заявил Трамп в воскресном интервью телекомпании CBS.

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"Эта концепция — полностью вымышленная история", — заявил он.

Интервью выйдет в эфир в ближайшее время. Телекомпания опубликовала его стенограмму на своем сайте.

Ранее Дональд Трамп заявил, что сенатор американского штата Массачусетс Элизабет Уоррен может стать его главным соперником в президентской гонке 2020 года.