Трамп: я буду действовать вместе с Россией

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает возможным согласие с Российской Федерацией. Об этом он заявил в воскресенье.

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"Я буду действовать вместе с Россией. Это также может быть Китай, это могут быть многие другие группы", — заявил он в воскресенье в интервью телекомпании CBS, не уточнив, о каких сферах сотрудничества идет речь.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что у Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки есть перспективы для сотрудничества "в ключевых областях".