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    Трамп: я буду действовать вместе с Россией

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (205)

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    Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в интервью, что будет действовать вместе с Россией. Он не уточнил, о каких сферах сотрудничества идет речь.
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает возможным согласие с Российской Федерацией. Об этом он заявил в воскресенье.

    Дональд Трамп
    REUTERS Joe Raedle
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    "Я буду действовать вместе с Россией. Это также может быть Китай, это могут быть многие другие группы", — заявил он в воскресенье в интервью телекомпании CBS, не уточнив, о каких сферах сотрудничества идет речь.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что у Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки есть перспективы для сотрудничества "в ключевых областях".

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