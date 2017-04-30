О чем пишут в мире: 100 дней Трампа, многотысячные шествия в США

РИА Новости Украина

100 дней Трампа. Ведущие мировые издания New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Independent и другие подводят итоги первых 100 дней с начала вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Как пишет Wall Street Journal, цитируя выступление Трампа на субботнем митинге в Пенсильвании, это были "100 дней действия". New York Times отмечает, что "Трамп изменил президентство, но и президентство изменило его": хотя за 100 дней у власти он "переделал офис номер один под себя", вместе с тем он уже не так твердо, как в первый день, настроен на поддержание хороших отношений с Россией, борьбу с Китаем и элитами.

Washington Post и Independent также отмечают, что за первые 100 дней президентства Трамп часто возвращался к "нападкам на средства массовой информации", вопросам в области здравоохранения и налогов. При этом, как подчеркивает Washington Post, "следующие несколько месяцев не станут легче" для президента, ведь некоторые вопросы, обсуждаемые в контролируемом республиканцами Конгрессе, потребуют совместной работы с демократами.

Волна увольнений в Турции. Даже после успешного референдума по вопросу изменения конституции турецкое правительство продолжает бороться с предполагаемыми приверженцами госпереворота, пишут ведущие немецкие СМИ.

Согласно одному из последних постановлений, были уволены почти четыре тысячи госслужащих, в том числе более тысячи военных и еще более тысячи сотрудников Минюста. Все они подозреваются в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Помимо этого были запрещены телевизионные шоу знакомств.

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш объявил о грядущем запрете еще в марте, заявив, что такое передачи не соответствуют турецким обычаям и традициям.

"Существуют некоторые странные программы, которые вредят институту семьи и отнимают у него честь и святость", — цитирует политика журнал Spiegel.

При этом мнения самих турок на этот счет разделились: оппозиционеры опасаются, что политический курс турецкого правительства все больше приобретает направление в сторону консервативного понимания ислама, тогда как сторонники правящей партии заявляют, что тысячи граждан высказывали жалобы в адрес таких шоу, поэтому запрет соответствует общественным интересам.

Многотысячные "климатические шествия" в США. Тысячи людей в США вышли на марш, призывая обратить внимание на изменение климата. Таким образом они выразили свой протест политике нынешней администрации США в данном направлении и отметили 100 дней пребывания Дональда Трампа в должности президента страны.

В одном только Вашингтоне собрались десятки тысяч протестующих. Они прошли по главной улице города и всех США — Пенсильвания-авеню — от здания конгресса страны до Белого дома. По данным организаторов, по всей стране прошло порядка 300 таких маршей, в том числе в Сиэтле, Бостоне, Сан-Франциско.

Участники возражают против отказа Трампа от ограничений на разработку месторождений, добычу нефти, выбросов парниковых газов от угольных электростанций. Сам президент называл изменение климата вымыслом, оспаривая широко распространившееся мнение о том, что наша планета нагревается, и виноваты в этом, в первую очередь, выбросы углерода.

Газета Washington Post обратила внимание на реакцию бывшего госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, которая выразила демонстрантам поддержку в своем микроблоге Twitter. Трамп в субботу был на митинге в Пенсильвании и пока не успел никак прокомментировать эти шествия.

Предательский союз. Французские издания Monde, Figaro, Nouvel observateur, Parisien в воскресенье сосредоточили свое внимание на заявлении кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая в случае своего избрания главой государства намерена предложить в качестве премьера кандидатуру председателя партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна.

Figaro и Nouvel observateur отмечают, что заявление Ле Пен "как у правых, так и у левых вызвало негодование", а поддержка, оказанная Дюпон-Эньяном Ле Пен, расценивается как "предательство". Газета Parisien, опубликовавшая эксклюзивное интервью Марин Ле Пен, обращает внимание, что кандидат от Нацфронта "сбивает с толку", слегка смягчая риторику в вопросе перехода к национальной денежной единице и допуская сохранение евро в качестве "общей валюты" Европы.

Как пишет издание, причиной этому является именно сближение с партией Дюпон-Эньяна. Газета Monde добавляет, что согласие между двумя политиками было достигнуто благодаря их общим взглядам на экономическое будущее Франции, которые подразумевают не только "прагматизм" в вопросе выхода страны из зоны евро, но и приоритет национальным, а не международным предпринимателям.

Брюссель: Мэй живет в другой галактике. Британские газеты Sunday Times и Guardian следят за развитием диалога между Великобританией и Европейским союзом по Brexit.

Издание Sunday Times отмечает, что субботний саммит лидеров 27 стран ЕС по вопросу выхода Британии из союза начался "яростным спором", поскольку Брюссель не принял переговорную позицию британского премьер-министра Терезы Мэй, обвинив ее в пребывании "в параллельной реальности".

Guardian добавляет, что европейские лидеры подчеркнули, что не станут обсуждать возможные торговые соглашения, пока не будет достигнут "достаточный прогресс" в вопросах выплаты Британией "разводной компенсации" в размере 60 миллиардов евро, сохранения прав граждан ЕС в Соединенном королевстве, а также границ с Ирландией.