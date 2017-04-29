ЕС подготовится к неудачным переговорам о Brexit

КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. В указаниях по ведению переговоров о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), одобренных саммитом ЕС в субботу, сообщается, что Евросоюз подготовится к сценарию неудачных переговоров.

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"Союз подготовится, чтобы справиться с ситуацией, если переговоры окажутся неудачными", — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что на саммите лидеров 27 государств Евросоюза одобрили указания по ведению переговоров с Великобританией о ее выходе из ЕС (Brexit). В Twitter главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера отмечается, что это решение было принято менее чем за 15 минут.