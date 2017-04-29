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    ЕС подготовится к неудачным переговорам о Brexit

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (459)

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    Согласно указаниям по ведению переговоров о выходе Великобритании из состава ЕС, Евросоюз подготовится, чтобы справиться с ситуацией, если переговоры окажутся неудачными.
    Флаг Великобритании и Евросоюза
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. В указаниях по ведению переговоров о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), одобренных саммитом ЕС в субботу, сообщается, что Евросоюз подготовится к сценарию неудачных переговоров.

    Тереза Мэй
    REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool
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    "Союз подготовится, чтобы справиться с ситуацией, если переговоры окажутся неудачными", — говорится в документе.

    Ранее сообщалось, что на саммите лидеров 27 государств Евросоюза одобрили указания по ведению переговоров с Великобританией о ее выходе из ЕС (Brexit). В Twitter главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера отмечается, что это решение было принято менее чем за 15 минут.

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