В Пенсильвании в Трампа бросили российские флаги

Трамп не стал реагировать на такое действие и продолжил свое выступление, приуроченное к первым 100 дням своего пребывания у власти.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в субботу назвал "очень продуктивными" первые 100 дней своего пребывания у власти.

"Мои первые 100 дней пребывания были очень волнующими и продуктивными", — сказал он, выступая на митинге сторонников в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).