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    В Пенсильвании в Трампа бросили российские флаги

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (200)

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    Во время выступления президента США в Пенсильвании неизвестный бросил в Трампа связку из российских флагов. На кадрах трансляции можно увидеть, как Трамп произносит речь, а в это время множество российских триколоров были брошены в сторону президента.
    Канал NTK Network на Youtube

    Трамп не стал реагировать на такое действие и продолжил свое выступление, приуроченное к первым 100 дням своего пребывания у власти.

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    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в субботу назвал "очень продуктивными" первые 100 дней своего пребывания у власти.

    "Мои первые 100 дней пребывания были очень волнующими и продуктивными", — сказал он, выступая на митинге сторонников в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).   

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