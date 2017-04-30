Трамп назвал имя своего соперника на выборах 2020 года

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Сенатор американского штата Массачусетс Элизабет Уоррен может стать главным соперником президента Дональда Трампа в президентской гонке 2020 года, заявил сам глава государства, передает Politico.

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"Это может быть Покахонтас (Элизабет Уоррен — ред). Запомните это", — сказал глава Белого дома, рассуждая о предстоящих выборах.

Известно, что прозвище Покахонтас Уоррен получила от Трампа после того, как выяснилось, что у политика нет ни одного индейского предка, а вымышленное родство с представителями племени покахонтас было использовано сенатором с целью получения вступительной льготы в университет.

В 2016 году сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выступила с официальной поддержкой в адрес Хиллари Клинтон в борьбе за пост президента США.

Напомним, в субботу истекло уже 100 дней с начала президентства Трампа.