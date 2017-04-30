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    Трамп назвал имя своего соперника на выборах 2020 года

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    Главный соперник, по мнению Трампа, на будущих выборах сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен в 2016 году выступила с официальной поддержкой в адрес Хиллари Клинтон в борьбе за пост президента США.
    Первая пресс-конференция Дональда Трампа
    REUTERS Shannon Stapleton

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Сенатор американского штата Массачусетс Элизабет Уоррен может стать главным соперником президента Дональда Трампа в президентской гонке 2020 года, заявил сам глава государства, передает Politico.

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    "Это может быть Покахонтас (Элизабет Уоррен — ред). Запомните это", — сказал глава Белого дома, рассуждая о предстоящих выборах.

    Известно, что прозвище Покахонтас Уоррен получила от Трампа после того, как выяснилось, что у политика нет ни одного индейского предка, а вымышленное родство с представителями племени покахонтас было использовано сенатором с целью получения вступительной льготы в университет.

    В 2016 году сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выступила с официальной поддержкой в адрес Хиллари Клинтон в борьбе за пост президента США.

    Напомним, в субботу истекло уже 100 дней с начала президентства Трампа.

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