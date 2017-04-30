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    Трамп назвал продуктивными первые 100 дней у власти

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    По словам президента США Дональда Трампа, каждый день из первых 100 дней администрация работала над тем, чтобы улучшить ситуацию в стране и добились исторического прогресса.
    Дональд Трамп
    JEFF KOWALSKY / AFP

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в субботу назвал "очень продуктивными" первые 100 дней своего пребывания у власти.

    Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ Евгений Пашенцев
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    "Мои первые 100 дней пребывания были очень волнующими и продуктивными", — сказал он, выступая на митинге сторонников в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).

    "Каждый день из первых 100 дней моя администрация работала над тем, чтобы улучшить ситуацию в стране. В том числе мы работали, чтобы помочь нашим замечательным шахтерам, над возвращением рабочих мест. Мы добились исторического прогресса", — отметил Трамп.

    В субботу исполнилось 100 дней с момента прихода к власти администрации Трампа.

    Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил в субботу, что новый бюджет позволит восстановить военную мощь Штатов. Пенс выразил уверенность в том, что "конгресс США примет бюджет, который предусматривает выделение давно назревших инвестиций в военную отрасль". Также он подчеркнул, что "в период растущей угрозы по всему миру, Трамп сейчас и навсегда сделал обеспечение безопасности Америки главным приоритетом". 

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