Трамп назвал продуктивными первые 100 дней у власти

JEFF KOWALSKY / AFP

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в субботу назвал "очень продуктивными" первые 100 дней своего пребывания у власти.

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"Мои первые 100 дней пребывания были очень волнующими и продуктивными", — сказал он, выступая на митинге сторонников в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).

"Каждый день из первых 100 дней моя администрация работала над тем, чтобы улучшить ситуацию в стране. В том числе мы работали, чтобы помочь нашим замечательным шахтерам, над возвращением рабочих мест. Мы добились исторического прогресса", — отметил Трамп.

В субботу исполнилось 100 дней с момента прихода к власти администрации Трампа.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил в субботу, что новый бюджет позволит восстановить военную мощь Штатов. Пенс выразил уверенность в том, что "конгресс США примет бюджет, который предусматривает выделение давно назревших инвестиций в военную отрасль". Также он подчеркнул, что "в период растущей угрозы по всему миру, Трамп сейчас и навсегда сделал обеспечение безопасности Америки главным приоритетом".