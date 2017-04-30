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    У США и России есть перспективы для сотрудничества - советник Трампа

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (203)

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    Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, отношения с Россией в первые 100 дней президентства Трампа не изменились.
    Герберт Раймонд Макмастер
    Голос Америки

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. У Российской Федерации и США есть перспективы для сотрудничества "в ключевых областях". Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (справа). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Мы можем немного изменить отношения, тогда появятся перспективы для сотрудничества в ключевых сферах, где есть совпадение (интересов)", — заявил Макмастер в интервью телеканалу Fox News.

    По его словам, отношения с Россией в первые 100 дней президентства Трампа не изменились. "Не думаю, что они стали хуже или лучше", — заявил он.

    Ранее советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер, не приведя никаких доказательств, обвинил Россию в деструктивной деятельности в Европе.

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