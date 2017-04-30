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    Советник Трампа об угрозе КНДР: нужно быть готовым к военным действиям

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (359)

    (обновлено: )10304
    Как заявил советник президента США, КНДР представляет серьезную угрозу для США. По его словам, администрация США предпочла бы "работать с другими" странами и разрешить эту проблему, "не прибегая к военным действиям".
    Герберт Раймонд Макмастер
    alchetron

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Администрация США хочет решить проблему КНДР без применения военных действий, но ответ на угрозу предполагает готовность к такому развитию событий. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер.

    Военнослужащие КНДР на бронетранспортере. Архивное фото
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    В интервью телеканалу Fox News Макмастер отметил, что "КНДР представляет серьезную угрозу для США". По его словам, администрация США предпочла бы "работать с другими" странами и разрешить эту проблему, "не прибегая к военным действиям".

    "Мы должны предпринять какие-то действия с нашими партнерами в регионе и в мировом масштабе", — сказал Макмастер. Он уточнил, что это включает себя возможность расширения санкций ООН в отношении Северной Кореи. "Это (также) значит быть готовым к военному вмешательству, если будет необходимость", — добавил он.

    В субботу КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на данные американских военных, это могла быть ракета среднего радиуса действия KN–17. В Пентагоне сообщили, что ракета КНДР была запущена из района аэродрома Пукчхан в 23.33 по Киеву и не покидала территорию страны.

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