Путин запретил называть детей бранными словами и цифрами

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности.

Закон дополняет Семейный кодекс РФ положением о том, что при выборе родителями имени ребенка "не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, а также использование числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы".

В законе "Об актах гражданского состояния" законодатели установили запрет на регистрацию таких имен. Имя ребенка будет записываться по соглашению родителей.

Документ также устанавливает, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Если у родителей разные фамилии, то по их соглашению ребенку может быть присвоена фамилия отца, матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения двух фамилий друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. Оговаривается, что двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.

Ранее американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил, что работает над фильмом о президенте России Владимире Путине.