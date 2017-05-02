наверх
02.05.201705:02
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Россия

    Во вторник Трамп намерен провести телефонный разговор с Путиным

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (213)

    3
    по информации пресс-службы Белого дома, разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным запланирован на 12.30 (19.30 по Киеву).
    Трамп ведет переговоры с Путиным. Архивное фото
    Sean Spicer / Twitter

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп намерен провести во вторник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, следует из распространенного пресс-службой Белого дома графика президента.

    Читайте также: Трамп, Путин и Украина: ждать осталось недолго

    Разговор запланирован на 12.30 (19.30 по Киеву).

    Это будет третий разговор двух президентов с момента инаугурации Трампа. Первый состоялся в конце января. Второй — в начале апреля, когда Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На Крещатике профсоюзы проводят первомайскую демонстрацию
    Первомай: День трудящихся в Украине
    В Одессе возле Куликового поля найден рюкзак со взрывчаткой
    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая
    Марин Ле Пен. Архивное фото
    Франция в ожидании нового президента: первомайские столкновения
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение