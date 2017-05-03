Путин и Трамп не достигли четких договоренностей о встрече - Белый дом

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не достигли четких договоренностей о встрече, сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Майкла Энтона.

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Путин и Трамп провели во вторник телефонные переговоры. Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты "высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита "Группы двадцати" 7-8 июля в Гамбурге".

Энтон подтвердил, что президенты обсуждали возможность личной встречи, однако отметил, что твердых договоренностей на этот счет не было достигнуто, и обсуждение продолжится на уровне сотрудников.