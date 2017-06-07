Путин о "горячей войне" с США: этого никто не пережил бы

Президент РФ Владимир Путин в интервью знаменитому американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что в случае войны России и США "этого бы никто не пережил".

Отрывок из интервью опубликован во вторник телеканалом Showtime, где полностью интервью Путина покажут 12-15 июня.

"В случае "горячей" войны США доминировали бы?" — спросил Стоун президента России. "Думаю, что этого бы (войны — Ред.) никто не пережил", — сказал Путин.

По данным издания Variety.com, в ходе подготовки интервью Путин и Стоун посмотрели известный художественный фильм режиссера Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу", который повествует о гипотетическом о ядерном конфликте между СССР и США.

Издание The Daily Beast приводит цитату Путина из интервью о фильме Кубрика, вышедшем на экраны в 1964 году в разгар холодной войны. Картина снята в жанре политической сатиры.

"(Кубрик — Ред.) предвидел некоторые проблемы даже с технической точки зрения, вещи, которые заставляют задуматься о реальных угрозах, которые существуют… Дело в том, что с того времени мало изменилось. Единственная разница заключается в том, что современные системы вооружения становятся все более изощренными, более сложными. Но эти идеи ответного (применения — ред.) оружия и невозможности контроля таких систем вооружений, по-прежнему, верны по сей день. Это стало еще сложнее, еще опаснее", — считает президент РФ.

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Издание Variety отмечает, что после просмотра "Доктора Стрейнджлава" Стоун подарил Путину DVD с фильмом, после чего президент России ушел, но тут же вернулся и продемонстрировал Стоуну, что тот дал ему только обложку от диска. Сам диск с фильмом продюсеры американского режиссера забыли положить в обложку. "Типичный американский подарок!" — сказал российский лидер.

Ранее Путин на пленарном заседании "Бизнес-диалог Россия — США" в рамках ПМЭФ заявил, что Россия будет продолжать диалог с новой администрацией США, но нужны взаимные усилия и политическая воля, чтобы добиться успеха.