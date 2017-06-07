Путин рассказал, как бы повел себя в общем с геем душе на подлодке

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, как бы повел себя в общем с геем душе на подлодке.

В ходе беседы с Путиным, выдержки из которой приводит агентство Блумберг, Стоун поднял вопрос о российском законе, запрещающем пропаганду гомосексуализма. Режиссер поинтересовался, считает ли Путин этот закон проявлением дискриминации. "Вообще-то никаких притеснений нет", — ответил российский президент.

После этого Стоун спросил, что бы сделал российский президент, если бы оказался на подводной лодке и был вынужден идти в душ с геем. "Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Ведь вы знаете, что я мастер по дзюдо", — пошутил в ответ Путин.

Полностью интервью будет показано телеканалом Showtime 12-15 июня.

Ранее Путин заявил, что настаивающие на достоверности информации о имевшемся вмешательстве РФ в американские выборы введены в заблуждение, прямых доказательств подобного вмешательства нет.