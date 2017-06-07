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    Россия

    Путин рассказал, как бы повел себя в общем с геем душе на подлодке

    (обновлено: )46871
    Глава российского государства заявил, что предпочел бы не находиться с геем в душе, так как имеет разряд мастера спорта по дзюдо.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, как бы повел себя в общем с геем душе на подлодке.

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    В ходе беседы с Путиным, выдержки из которой приводит агентство Блумберг, Стоун поднял вопрос о российском законе, запрещающем пропаганду гомосексуализма. Режиссер поинтересовался, считает ли Путин этот закон проявлением дискриминации. "Вообще-то никаких притеснений нет", — ответил российский президент.

    После этого Стоун спросил, что бы сделал российский президент, если бы оказался на подводной лодке и был вынужден идти в душ с геем. "Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Ведь вы знаете, что я мастер по дзюдо", — пошутил в ответ Путин.

    Полностью интервью будет показано телеканалом Showtime 12-15 июня.

    Ранее Путин заявил, что настаивающие на достоверности информации о имевшемся вмешательстве РФ в американские выборы введены в заблуждение, прямых доказательств подобного вмешательства нет.

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