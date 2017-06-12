Что после безвиза? Придумает ли власть новую "морковку" для украинцев

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Итак, безвизовый режим Украины с Европой торжественно введен в действие. По этому случаю в Киеве были организованы массовые гуляния и сказаны высокопарные слова. Но что дальше?

"Немытая Россия" и немытые киевляне

Президент Петр Порошенко по случаю введения безвиза произнес речь, из которой следовало, что сделано это чуть ли не назло Москве (а мы думали, что для удобства передвижения — Авт.).

Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня.

"Мы с вами, украинский народ и вся Украина, вступаем в другую историческую эпоху. И это событие знаменует окончательный разрыв нашего государства с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным "русским миром", — заявил Порошенко, чьи слова приводит президентская пресс-служба.

Он счел уместным процитировать строки Лермонтова ("Прощай, немытая Россия…" и Пушкина ("Товарищ, верь, взойдет она…").

Ироничные блогеры не преминули отметить, что на фоне отключения горячей воды в некоторых районах украинской столицы упоминание о "немытой России" выглядит как настоящий троллинг…

Порошенко также подчеркнул тот факт, что окончательное и бесповоротное расставание с Москвой состоится накануне 12 июня, главного государственного праздника России — "и в этом, кстати, есть определенный символизм…".

Как бы то ни было, еще одна из целей "евромайдана" достигнута (ассоциация с ЕС, теперь — безвиз, в общем: "Україна — це Європа!"). Но власть понимает: обнищавшие украинцы очень скоро увидят, что никаких особенных улучшений в их повседневной жизни от этого не произошло.

Нужна новая "морковка", новая заманчивая для многих цель: "достигнм этого, и тогда… жизнь наладится". Возможно, очередной "европриманкой" будет недавно обозначенная на законодательном уровне цель вступления Украины в НАТО и (затем) в ЕС.

Собственно, об это Порошенко и сказал по случаю открытия безвиза: "Я верю: Украина будет в НАТО. Я верю: Украина будет в Европейском союзе. И ничто, и никто, и никогда нас не остановит".

НАТО "для внутреннего потребления"

В четверг Рада приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

В экспертном сообществе многие отнеслись к этому с долей скепсиса.

"Это ситуация из серии "как мы стучим в дверь, в которую нас даже не приглашают"… Даже больше — говорят: постойте немножко за забором, вы еще не совсем готовы, чтобы зайти во двор и стучать хотя бы в дверь. Цинизм ситуации, мне кажется, состоит еще в том, что со стороны Киева даже не была подана заявка. Мы голосуем за вступление в НАТО, при том, что в НАТО этот вопрос проигнорировали. В реальности получается, что это вопрос для внутреннего потребления", - сказал политолог Алексей Якубин на пресс-конференции в РИА Новости Украина

По его словам, тема вступления в НАТО поможет отвлечь внимание общества от социально-экономических проблем, а также является попыткой "нащупать новую тему, с которой можно идти к обществу после согласия ЕС на либерализацию визового режима с Украиной".

Что до более отдаленной цели членства в ЕС, то политолог напомнил: "Верхняя палата Нидерландов ратифицировала евроассоциацию с условием, что Украина не имеет права подавать даже на кандидатство в членство в Европейском Союзе". Но многие ли украинцы об этом знают?

"Насколько я понимаю, команда президента избрала тему НАТО, которую можно раскручивать и которая, как видят на Банковой, должна заместить собой евроустремления на основе того, что многие граждане вроде бы не будут различать НАТО и ЕС, поскольку политики эти вещи часто смешивают, подают под одним соусом, хотя это разные вещи", — резюмировал Якубин.

Ранее нардеп Надежда Савченко напомнила, что "в НАТО не попадают страны, в которых нарушена территориальная целостность".

Об этом же сказал один из лидеров "Оппозиционного блока" нардеп Юрий Бойко: "никто нас в НАТО не примет, никто не будет даже рассматривать нашу заявку, потому что, по уставу НАТО, когда в стране военный конфликт, в НАТО никто не принимает".

По его словам, вместо темы НАТО "…в ситуации, когда народ страдает от социальных проблем, парламент должен сконцентрироваться на решении вопросов, которые консолидируют общество и поддерживают экономику, дают возможность создавать рабочие места".