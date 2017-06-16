наверх
17.06.201700:03
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Путин не верит в причастность спецслужб США к терактам 11 сентября

    (обновлено: )2
    Террористы "Аль-Каиды" 11 сентября 2001 года захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию о причастности американских спецслужб к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

    "Я не верю, что американские разведслужбы были организаторами терактов в Нью-Йорке", — сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

    Читайте также: США, 9/11 — новые вопросы спустя 15 лет после трагедии

    Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

    Террористы "Аль-Каиды" 11 сентября 2001 года захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона, жертвами атаки стали три тысячи человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Пункт пропуска через украинско-польскую границу "Рава-Русская" в первые часы после вступления в силу безвизового режима
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада