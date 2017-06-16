Путин не верит в причастность спецслужб США к терактам 11 сентября

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию о причастности американских спецслужб к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

"Я не верю, что американские разведслужбы были организаторами терактов в Нью-Йорке", — сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

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Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

Террористы "Аль-Каиды" 11 сентября 2001 года захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона, жертвами атаки стали три тысячи человек.