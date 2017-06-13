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    Политика

    Минюст Нидерландов подписал ратификацию по ассоциации Украины и ЕС

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (580)

    (обновлено: )2110
    Как отметил глава украинского МИД Павел Климкин, Минюст Нидерландов подписал закон о ратификации соглашения об ассоциации: "Ждем завтра на публикацию в официальном издании".
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что в среду ожидается публикация в официальной прессе Нидерландов решения о ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

    Флаг Нидерландов
    flickr.com/Marjolein & Willem Frank
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    "Минюст Нидерландов подписал закон о ратификации соглашения об ассоциации. Ждем завтра публикации в официальном издании", — отметил он.

    Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. Политическая часть соглашений начала частично действовать на предварительной основе уже в 2014 году, а с 1 января 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли ЕС и Украины.

    Киев на данный момент ожидает завершения ратификации соглашения Нидерландами, что позволит запустить действие соглашения об ассоциации с ЕС в полной мере. Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил надежду, что процесс ратификации завершится к саммиту ЕС-Украина, намеченному на июль.

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