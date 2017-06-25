Завтра американские войска не придут на нашу территорию – Жданов

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Накануне, 20 июня, произошла долгожданная встреча Петра Порошенка и Дональда Трампа. На ней также присутствовали посол Украины в США Валерий Чалый, глава МИД Украины Павел Климкин, посол США в Украине Мила Йованович и вице-президент США Майкл Пенс.

Как сообщил Белый дом по итогам встречи, участники переговоров обсудили ход переговоров по ситуации на Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине. После встречи Порошенко заявил, что его встреча с американским коллегой была полноценной и детальной.

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Также украинский президент в Вашингтоне встречался и с министром энергетики США Риком Перри. Говорили о совместных проектах в атомной энергетике, сфере добычи энергоносителей в Украине, а также возможности поставки альтернативных видов топлива, в частности сжиженного газа из США.

Результаты переговоров украинской делегации в США прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Голос Столицы Олег Жданов. Архивное фото

В чем будут выражаться договоренности о расширении военно-технического сотрудничества?

— Расширение помощи может выражаться только в каких-то небольших поставках, не связанных с большими финансовыми затратами. Есть сумма денег, определенная бюджетом США, на которую они готовы поставить нам военно-техническую помощь. Дональд Трамп скорректировал возможность расходования этой суммы, желательно в их военторге. Поэтому вот в этих рамках, о чем они договорятся, то и поставят. Думаю, что там летального оружия точно не будет, будет военно-техническое имущество, возможно какие-то РЛС, возможно средства связи, примерно в таких рамках. Но в рамках той суммы, которая заложена в бюджете США.

Перед визитом Порошенко в Вашингтон, спикер Рады Андрей Парубий тоже посетил США и говорил, что вполне возможно, что в ближайшее время может решиться вопрос даже о размещении американских военных на территории Украины.

— Обещать — не значит жениться. Говорить наши политики умеют и могут очень много и визит должен был быть "дуже потужним", как сказал президент, а в результате получилось протокольное фото и рукопожатие. Поэтому говорить о том, что завтра американские войска придут на нашу территорию, я бы вообще не стал. Есть представительство НАТО в Украине, оно разрешено законом Украины. Есть отдельные группы военных, которые помогают нам по программе подготовки наших войск. Я думаю, что в ближайшее время, судя по тому как прошел визит, в очень "теплой и дружеской", то ожидать здесь прибытия каких-то оперативных групп вооруженных сил НАТО не стоит.

А что на встрече Порошенко и Трампа делал Герберт Макмастер, как советник по вопросам нацбезопасности? Он ведь не на каждых переговорах присутствует.

— Если вы почитаете протокол Белого дома, который опубликован на сайте, то у президента Трампа была встреча именно с Макмастером. А в ходе этой встречи к ним заехал Пенс — вице-президент — вместе с президентом Украины Петром Порошенко. Поэтому тут наоборот, встреча была именно с советником по нацбезопасности, а наш президент просто приехал поздороваться. Даже согласно протоколу Дональд Трамп не вышел на крыльцо Белого дома и не встретил нашего президента. Как полагается согласно протоколу, он даже не захотел прервать свою встречу с Макмастером.

Ранее военный эксперт Олег Стариков в эфире "ГС" прояснил, кто виноват в блокировании военно-технического сотрудничества Украины с другими странами.