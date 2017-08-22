Выворачивайте карманы. За б\у товары придется платить налоги

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Сколько заплатят украинцы

Если раньше только при продаже б/у авто украинцам приходилось платить налоги, то теперь – и с личных вещей, сданных в комиссионные магазины, а также с б/у мебели и техники.

Как сообщили в Госфискальной службе, вырученные деньги считаются дополнительным доходом, поэтому с него должен взыматься налог на доходы физлиц. И при этом неважно, что, может, не от хорошей жизни вы идете в комиссионки – налог в любом случае придется платить.

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Фискали отмечают, что посредник-комиссионный магазин является налоговым агентом и обязан удерживать из выплаченных человеку средств налог на доход физлиц и военный сбор. Также должен отражать информацию о выплаченных доходах и удержанных сборах в налоговых отчетах.

При этом за неуплату налогов будет взыматься штраф с физлица. А при невозможности найти налогоплательщиков, претензии предъявят магазину.

"Видимо стоит задача пополнения бюджета, а источники ограничены. Вот и обращают внимание на каждую деталь", – заявил UBR.ua управляющий партнер адвокатского объединения "Suprema Lex" Виктор Мороз.

В ГФС подчеркнули, что человеку, котрый собирается продать ненужную вещь в комиссионке, необходимы паспорт и идентификационный код. Даже если речь идет о небольших суммах – 10-20 грн.

При этом, если человек сдал вещь в ломбард, но не выкупил ее, с полученных денег ему необходимо уплатить налог.

Уведомлять о внеплановой проверке налоговая не обязана, так что прийти к предпринимателю, в том числе в комиссионный магазин, могут в любой момент. И если выявят ненадлежащим образом оформленный товар, принятый на реализацию (т.е. без паспортных данных и ИНН, необходимых для удержания налогов) – накажут магазин.

Эксперты напоминают: при работе с коммиссонкой-юрлицом, удерживает налог и информирует ГФС магазин. Но человек обязан указать полученный доход в налоговой декларации.

Кроме того, если б/у товар реализован через физлицо-предпринимателя, то человек обязан указать доход в декларации и самостоятельно заплатить НДФЛ в размере 18% и военный сбор – 1,5%.

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При выявлении факта сокрытия доходов штраф составит до 10% от суммы, которая подлежит уплате. В случае с задержкой уплаты может насчитываться пеня за просрочку.

Мнения

Эксперты не исключают, что появление жесткого контроля за доходами украинцев в комиссионках может ударить по этому бизнесу, а желающих сдать вещи поубавиться. Кроме того, если человек регулярно отдает вещи, зарабатывая значительные суммы, накопленный совокупный доход может стать основанием для отказа в получении субсидии.

Журналист, финансовый эксперт Александр Дубинский иронично отмечает, что можно, например, ввести еще налог на размер ноги и щеки.

"Это же сколько свершений в деле наполнения бюджета можно еще свершить. Кто больше топчет "рідну землю" — тот больше платит. Или, налог на щеки. Чем они больше — тем меньше платить...", – пишет у себя в Facebook Дубинский.

"Мне кажется, вы так и не поняли природу налога на продажу б/у вещей…Продажа б/у — это продажа вещей дешевле, чем ты купил их новыми. То есть — в убыток. Как наша власть зарабатывает? Правильно, — как писал Жванецкий, ворует с убытков. Таким образом, в головах чиновников убытки = прибыль. Поэтому и налог…", — резюмирует он.

В то же время советник председателя правления по юридическим вопросам банка "Новый" Александр Ярецкий напоминает, что в отношении налога на доходы физлиц всегда была подмена понятий.

"В отношении налога на доходы физических лиц всегда была подмена понятий: выручка считалась доходом и с нее брался налог независимо от того, что у физ.лица перед этим были затраты. Спасало только то, что при продаже значимых вещей (недвижимость авто), вместо налога платилась гос.пошлина", — пишет Ярецкий у себя в Facebook.

По материалам из открытых источников интернет