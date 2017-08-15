Рэкет в камуфляже. Атошники выстроили "бизнес" на фермерах

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В Кировоградской области в селе Бережинка в конце июня произошла вторая попытка рейдерского захвата фермерского предприятия. Ранее его удалось отбить силами местных жителей и привлеченных экс-бойцов из добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар". Но после этого полиция пошла в наступление и применила силу к местным и ветеранам АТО. Как уверяет пострадавшая сторона, за рейдерским захватом якобы стоит нардеп от "Народного фронта", прошедший в ВР как командир батальона "Днепр-1", Юрий Береза. События в Кировоградской области вызвали гнев крестьян, которые не собираются уступать рейдерам.

На этом история не закончилась. Не только в Кировоградской области, а и по всей Украине происходят рейдерские захваты сельхозпредприятий и урожая. Фермеры с оружием в руках вынуждены отстаивать свои наделы, создавать группы самообороны и привлекать для охраны ветеранов АТО, которые с большой охотой берутся за это дело. Так они зарабатывают, а иной раз даже сами провоцируют фермеров нанимать их.

Атошники в полях

Киборг Евгений Турчак (Жора) поделился информацией, которая вызвала большой резонанс. По его данным, часть атошников сегодня зарабатывают в полях у фермеров в стиле 90-х годов.

"Это новый вид заработка для атошников — решать вопросы фермеров, а те хорошо платят. Например, атошники отбивают или удерживают поле, а взамен забирают урожай с половины, это примерно 200-400 тыс. $. Более ушлые атошники даже схему придумали: разбились на 2 группы, одна приходит к фермеру и создает проблемы. Тут же появляется вторая группа, и их решает за вознаграждение. И все довольны — фермер-лох сохранил урожай и землю, а рейдеры заработали. Это схема 90-х, называется "вилка", в свое время ею пользовались афганцы, теперь мы эстафету перехватили. Есть ещё более хитрые "отжимы" с применением смекалки, в 3 и 4 хода. Но я пока в них не разобрался до конца", — написал на свой странице в ФБ Жора Турчак.

Пост Жоры Турчака в Facebook

Бывший киборг посоветовал фермерам не вестись на атошников, идти в полицию, если хотят сэкономить деньги и лишить атошников "непорядочного заработка". А пацанам посоветовал не позорить всех атошников. А так же предсказал, что после выборов их перестреляют или посадят.

При этом, как утверждает автор, у него есть видеозапись переговоров с фермером, который предлагал деньги за его услуги. Поэтому он ничего не придумал.

Из воина в титушки

Что интересно, тут же в адрес киборга посыпались обвинения в том, что он все врет и дискредитирует добровольческое движение. Больше всех возмущался один ветеран, который активно защищал и по сей день защищает фермера в селе Бережинка Кировоградской области, которого побили полицейские.

В то же время многие бывшие бойцы полностью поддержали Жору.

Как подчеркнул один из них, "защитников" подключают в процесс в очень сжатые сроки, а именно во время сбора урожая, и далеко не всегда "защитник" может быть уверен, что он на стороне правды. Бумажки могут показать какие-угодно, у нас в стране с этим проблем нет, а по факту выйдет, что он не защищает, а отбирает.

Этого стоило ожидать

То, что какая-то часть участников АТО займется криминалом, было прогнозировано, об этом не раз говорили эксперты и это уже начало сбывается.

"Им же сегодня ничего придумывать не надо, а только реанимировать старые бандитские схемы. Государство людей защитить не может и поэтому сегодня возникают некие группы, которые под прикрытием патриотических лозунгов, фактически занимаются бандитизмом. И, так называемые защитники, сегодня очень востребованы в сельской местности. Горячая пора для фермеров продолжается и поэтому эта тема актуалдьна. Но в то же время, есть часть ветеранского движения, которые сегодня легальным путем пытаются создать свои охранные кампания и общественные формирования. Но к этому стремятся не все. Проблема сегодня — колоссальная, ведь сама масса конфликтогенная, оружие у всех есть. Мне жалко нынешних фермеров, которыми крутят и вертят, а они ничего сделать не могут", — отмечает РИА Новости Украина эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

Ситуация может изменится, если ВР примет действенные меры против рейдеров на законодательном уровне и уже есть неплохие задумки, подчеркивает Сергей Шабовта. Но проблема в том, что сегодня, по мнению эксперта по безопасности, вместе с рейдерами часто принимает участие полиция и местные власти. И проблема в том, что участников АТО так же топчут и не уважают, если они кому-то не тому перейдут дорогу.