Война-войной, а нищета страшнее будет. Страхи и фобии украинцев

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Война-войной, а нищета страшнее

Бедность стала характерной чертой украинской действительности и главным страхом украинцев.

По данным опросов, половине украинских семей денег полностью хватает лишь на еду. Из-за резкого роста тарифов и цен украинцы вынуждены экономить буквально на всем. А лечение, туризм и развлечения становятся для большинства непозволительной роскошью.

В связи с этим, говорят социологи, сегодня на первое место в "рейтинге" страхов украинцы вышли экономические. Безработица, рост цен и тарифов, невыплата зарплат и пенсий — вот чего больше всего боятся украинцы. Даже в рейтинге внешних угроз опасность военной агрессии уступает финансовым проблемам, в которых украинцы видят более серьезную проблему.

"На уровень безопасности больше всего влияет война на Востоке. При этом, более всего украинцев беспокоят внутренние угрозы: экономический кризис и уровень коррупции и попадание в зависимость от запада из-за многомиллионных иностранных кредитов", — заявил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

О том, что экономические страхи сегодня превалирует, говорит и директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина. По ее словам, нападение на внешнего врага боится 43%, в то время как роста цен – 81%, невыплат зарплат и пенсий – 60%, безработицы – 73%.

Среди фобий украинцев немалое место занимает и боязнь потери работы. На это обращает внимание социолог Евгений Копатько.

"Действительно, это для людей очень важная, серьезная проблема. С другой стороны, действительно в обществе актуален вопрос, связанный с высоким уровнем преступности. Безусловно, когда смотришь обсуждение в социальных сетях, по телевидению, в прессе, относительно того, как люди относятся к проблемам ЖКХ… Я думаю, здесь не нужно быть социологом, чтобы констатировать, что для людей это важная проблема. Вопросы, связанные с доходами людей…" — высказался он.

РИА Новости Украина Как изменилась жизнь украинцев за 3,5 года

Вместе с тем, подчеркивает Копатько, самое важное – это видение перспективы для общества. Однако у украинского общества сегодня высокий уровень пессимизма и неопределенности.

Без дела не сидят

По последним соцопросам, более половины украинцев (60%) считают, что их материальное положение ухудшилось. Более 60% не могут оплачивать счета ЖКХ, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" в мае 2017 года.

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Однако недовольные своим финансовым положением украинцы не сидят сложа руки. Большинство постоянно повышают квалификацию, надеясь таким образом увеличить доход, или активно ищут приработок.

Как выяснили аналитики rabota.ua, 47% украинцев повышают квалификацию, чтобы претендовать на более оплачиваемую работу, а 32% подрабатывают, занимаются фрилансом. При этом 30% — ничего не делают, а 21% — работают сверхурочно, берут дополнительные проекты.

При этом подработка не стала для участников опроса "каторгой". 22% отметили, что им подработка нравится, еще 60% испытывают умеренно позитивные чувства против 17% недовольных и 2% категорически несчастных.

В целом подработка сегодня имеет важное значение для подавляющей части украинцев. И хотя большинству опрошенных она приносит доход до трети основного, даже эта сумма позволяет им чувствовать себя более уверенно.

В поисках приработка украинцы выбирают как правило традиционные, проверенные временем варианты. В частности, эксперты отмечают, что в Украине вновь процветает огородничество на дачных участках. Многие продают урожай с собственных садов и огородов, либо перепродают овощи и фрукты, скупленные по низкой цене в провинции.

Некоторые просто переезжают жить на дачи, чтобы сдавать квартиры и выплачивать долги.

Кризис добрался и до офисных сотрудников, многие из которых в качестве подработка таксуют после работы. Причем они не находят попутчиков через "Бла-бла-кар", чтобы удешевить свои поездки с работы, а именно зарабатывают деньги, беря заказы через службы заказа такси.

Следует также отметить, что некоторых безденежье гонит на подработки за границу на пару месяцев, а потом они возвращаются. В основном едут на сельскохозяйственные работы или работают в сфере промышленности.

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Немало волнуют украинцев и вопросы собственной безопасности. Подавляющее большинство чувствует себя незащищенными от бедствий, эпидемий, военной агрессии и посягательств на собственность.

Примечательно, что на этом фоне у украинцев вновь возник интерес к строительству персональных подземных укрытий и семейных бункеров. Объявления о подземных домах уже есть и в Интернете.

Однако удовольствие это не из дешевых. Ориентировочно самая простая постройка стоит от 2 тысяч долларов за квадратный метр.

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Серьезный бункер будет гораздо дороже – около 4 тысяч.

По времени самая простая постройка бункера может занять около 2 месяцев.

По материалам из открытых источников интернет