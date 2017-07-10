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    Westinghouse загрузит топливо еще на 2 энергоблоках Запорожской АЭС

    (обновлено: )10404
    Отмечается, что Государственная инспекция ядерного регулирования Украины признала возможным загрузку первых партий ядерного топлива компании Westinghouse в активные зоны энергоблоков №1 и №4 Запорожской АЭС.
    Запорожская АЭС
    Запорожская АЭС

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Госатомрегулирования Украины согласовало возможность эксплуатации топлива американской Westinghouse на первом и четвертом энергоблоках Запорожской АЭС, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

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    "Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, принимая во внимание положительные результаты государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности материалов, обосновывающих безопасность, признала возможным загрузку первых партий ядерного топлива компании Westinghouse в активные зоны энергоблоков №1 и №4 Запорожской АЭС", — говорится в сообщении.

    Как отмечает инспекция, работы по использованию ядерного топлива производства компании Westinghouse на АЭС Украины осуществляются компанией "Энергоатом" с целью диверсификации источников поставок ядерного топлива для АЭС Украины и избежания зависимости от монопольного поставщика.

    По данным инспекции, в настоящее время ядерное топливо производства компании Westinghouse эксплуатируется в составе смешанных активных зон энергоблоков №2, 3 Южно-Украинской АЭС, №5 Запорожской АЭС, и готовится к загрузке в активную зону энергоблока №3 Запорожской АЭС.

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