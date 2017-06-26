ТВЭЛ: Украина теряет эффективность АЭС в угоду Westinghouse

скриншот видео

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев намерен и дальше сокращать закупку ядерного топлива для АЭС в РФ и наращивать поставки с других источников, в том числе от американской компании Westinghouse.

Глава Минэнерго Игорь Насалик ранее сообщил, что атомная энергетика Украины полностью готова перейти на ядерное топливо Westinghouse, сейчас используется 30% американского топлива.

Российская компания ТВЭЛ, входящая в структуру "Росатома", сейчас является основным поставщиком топлива для украинских АЭС. По официальным данным, в 2016 году более 72 % топлива для украинских АЭС закупалось у ТВЭЛ.

Старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу топливной компании госкорпорации "Росатом" Олег Григорьев рассказал РИА Новости Украина на форуме "Атомэкспо 2017" о перспективах дальнейшего сотрудничества с Украиной и о безопасности эксплуатации топлива Westinghouse.

Как Вы воспринимаете сокращение рынка Украины в ядерном топливе?

— Украина сегодня имеет 15 энергоблоков, больше 50% энергии в энергобалансе страны вырабатывает именно на атомных станциях. И ставить каждую вторую лампочку в зависимость от одного поставщика ядерного топлива, конечно, не совсем правильно. Мы уважаем любые решения Украины и понимаем, что выбор поставщика топлива – это прерогатива оператора атомных станций – компании "Энергоатом".

Мы, со своей стороны, придерживаемся базового приоритета атомной отрасли, которым, безусловно, является безопасность. Мы так же, как и Westinghouse, идем в новые сегменты и продвигаем сегодня топливо ТВС-КВАДРАТ на зарубежные рынки. Но мы проходим все этапы квалификации топлива, во-первых, ответственно, во-вторых, мы полностью прозрачны и открыты с точки зрения обмена информацией. Для выхода на рынок США мы запросили у Westinghouse техническую информацию по их реакторам, чтобы сделать использование нашего топлива в них максимально эффективным и безопасным.

Читайте также: Здравствуй, и прощайте все! Около Киева построят ядерный могильник

Что касается работы американского топлива на украинских АЭС, то, все что мы знаем об этом, мы получаем из прессы. Американская компания не обращалась к разработчикам реактора (ОКБ "Гидропресс") за технической информацией. Кроме того, несмотря на наши неоднократные просьбы, украинская сторона и их американские партнеры, так и не передали ни нам (компании ТВЭЛ, производителю российского топлива), ни разработчику реакторной установки, никаких данных для обоснования безопасности и надежности их топлива для реакторов ВВЭР.

Тем не менее, топливо Westinghouse сегодня работает вместе с топливом ТВЭЛ в одних активных смешанных зонах…

— И мы не знаем, какое влияние — позитивное или негативное – это топливо оказывает на наши ТВС. Считаем, что так безответственно к атомной энергетике относиться нельзя, и это очень опасные или небезопасные эксперименты, которые могут привести к самым плачевным нештатным ситуациям.

Президент Украины поставил задачу уже в этом году снизить долю закупки ядерного топлива из РФ до 45%…

— Что касается расширения американского топлива в Украине, то это точно не экономический вопрос. И речь не идет о технических преимуществах американского топлива, которое на сегодняшний день не имеет референтного опыта работы в реакторах ВВЭР, его безопасность не подтверждена и опыт предыдущих лет эксплуатации не позитивный. Здесь очевидно, что решающую роль при принятии решения Украиной играл политический фактор. На сегодняшний день 4 энергоблока частично работают на американском топливе в Украине.

Вы предлагаете Украине новые модификации топлива с повышенными технико-экономическими показателями эксплуатации?

— Украина сегодня отказывается от всех наших предложений, которые могли бы значительно повысить экономическую эффективность работы энергоблоков. Мы предлагаем длинные топливные компании (использование топлива вместо 1 года в течение 1,5 лет, что сокращает количество остановов для перегрузки топлива и повышает эффективность работы энергоблока – Ред), которые позволяют сократить количество плановых ремонтов, увеличить энерговыработку на атомных станциях и снизить себестоимость их работы. Украина от этих типов российского топлива отказывается, потому что прекрасно понимает, что с нашими современными типами топлива не сможет работать американское топливо, потому что оно сегодня технологически отстает от российского.

Читайте также: Завод по производству ядерного топлива в Украине: быть или не быть

На какой стадии сегодня находится проект по строительству в Украине завода по производству ядерного топлива?

— Украина сегодня заморозила по своей инициативе проект завода в Украине по производству топлива, несмотря на то, что мы готовы этот проект по нашим обязательствам выполнить и успешно завершить. Это единственный сегодня способ реальной, эффективной диверсификации и повышения энергобезопасности. Все остальные способы — это дополнительная зависимость от внешних поставок.

Напомню, что американцы буквально в прошлом году обещали Украине чуть ли не на 4 гигаватта повысить мощность действующих блоков, построить завод и решить все остальные актуальные вопросы. Но буквально на прошлой неделе появилось интервью вице-президента американской компании, в котором говориться, что они обещали только проработать эти вопросы, а что касается завода по производству топлива, то он вообще для Украины экономически обременителен. В то же время в рамках нашего совместного проекта с Украиной были сделаны все необходимые шаги для начала строительства завода: создано совместное предприятие, отведен участок по строительство, разработан проект, начата работа по привлечению финансирования и изготовлению оборудования, но проект, как я уже отмечал, был заморожен по инициативе наших партнеров в Украине.

Каковы краткосрочные и долгосрочные прогнозы сотрудничества с Украиной в топливно-энергетической отрасли?

— Сокращение поставок на несколько блоков в Украине для нас точно не является критичной потерей, потому что мы имеем дополнительные объемы на других рынках, замещающие эти потери с избытком.

Когда наши партнеры в Украине начнут в атомной энергетике руководствоваться прежде всего принципом безопасности и думать об экономике, тогда, не сомневаюсь, конфигурация и доли на атомном рынке Украины изменятся.

Важно еще иметь ввиду, что для Westinghouse — это все-таки не основной бизнес. Инвестиций для развития топлива для ВВЭР точно не будет, и модернизация топлива будет минимальной и небыстрой. От этого пострадает эффективность работы украинских атомных станций.