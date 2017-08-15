Подорожание автогаза: тенденции и перспективы рынка

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Цены на автомобильный газ начали расти. Эксперты проанализировали, что в течение последних двух дней стоимость автогаза выросла на 10-50 копеек за литр.

В пятницу, 11 августа, минимальная цена этого топлива составляла 10,14 гривен за литр, а максимальная — 11,79 гривен за литр.

С чем связан рост цен на автогаз, и как будет развиваться ситуация, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин.

Почему цена на автогаз начала расти?

— Давайте подумаем, посмотрим, что происходит вокруг этого рынка для того, чтобы попытаться понять, что происходит. Высокооктановый бензин остается стабильным, дизельные топливо остается стабильным в розничной продаже, то есть смежные рынки, допустим, рынок, который является альтернативным для потребителей высокооктанового бензина, он сохраняет стабильность. Хотя если посмотреть предпосылки для изменения этого рынка, они есть на величину порядка 80 копеек на одном литре. То есть рынок бензина не потянул за собой рынок сжиженного газа. Если посмотреть, что происходит с ресурсами, то в июле ресурс начал расти в Украине, то есть здесь, казалось бы, тоже ситуация выравнивается, и этот фактор, по крайней мере, отходит на второй план, хотя ранее мы говорили о дефиците предложений. Если посчитать, что дает экономика для продажи сжиженного газа в розницу, то на сегодняшний день на одном литре уже есть потенциал для снижения сжиженного газа на величину порядка 73 копейки. Какие еще факторы могут быть? Допустим, конкуренция. Мы знаем, что ушли, вернее помогли уйти нелегальным модулям со столичного рынка и других крупных городов. Допустим, со столичного рынка ушло порядка 300, по заявлениям администрации, этих модулей. Если проанализировать, как растет цена по регионам, то, например, столичный регион не является лидером по подорожанию. Поэтому эти факторы связаны, точнее, эти факторы не могут быть причиной подорожания. Остается все-таки один. Я думаю, что это ситуативное подорожание, связанное с ситуативной нехваткой ресурса, естественным рыночным регулированием, когда операторы несколько повышают цены, придерживая объемы реализации.

Какой ресурс вы имеете в виду?

— Имеется в виду импорт сжиженного газа, поскольку украинского производства сжиженного газа не хватает и поэтому нехватка покрывается за счет импорта. Поэтому я вижу, что ситуативно это все-таки проблемы, которые реальны с поставкой ресурса на внутренний рынок Украины.

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Какой процент газа украинского производства на рынке? И насколько он качественный?

— В принципе, газ качественный. Во-первых, доля импорта уже достаточно велика, но, к сожалению, официальных данных по объемам потребления сжиженного газа нет. Я думаю, примерно четверть – это украинское производство, может быть, несколько меньше. То есть три четверти – это все-таки импорт и поэтому здесь важно понимать, что происходит с внешним рынком. По объему поставок, если раньше это были Беларусь, РФ, сегодня, по итогам июля, объем импорта из Беларуси уменьшился, а РФ наращивает объемы.

Какой процент газа мы импортируем из России, если сравнивать, например, с Беларусью?

— Примерно получается, что паритетны объемы поставок. Если, допустим, объем импорта в пределах ста тысяч тонн, то Беларусь, допустим, по итогам июля экспортировала 48 тысяч тонн, то есть фактически половину. А вторая половина – это РФ.

Эксперты и ранее прогнозировали возможный рост стоимости газа из-за слабости гривны и роста оптовых цен. Вы говорите, что цены уменьшились. Возможно, мы роста не почувствуем?

— Дело в том, что сейчас, по оценкам экспертов, гривна вроде бы укрепилась. Но на самом деле на осень все-таки ожидается ее ослабление, и вот в дальнейшем фактор слабейшей гривны, по мнениям экспертов, будет все-таки определяющим. Насколько она может ослабнуть, по некоторым оценкам, до 28 гривен, и тогда вот эти две гривны по отношению к текущему курсу приведут к отражению в цене. Это мы говорим о прогнозах. При этом надо одновременно говорить и о том, что будет происходить со внешними рынками, то есть со стоимостью нефти и производными, сжиженным газом и бензином на внешних рынках. Сегодня эти цены порядка 50 долларов за баррель, несколько выше, но, по нашим оценкам, мы ожидаем, что политические интересы крупнейших игроков направлены на то, чтобы все-таки снижать цены на многие ресурсы для того, чтобы снизить активную роль РФ на внешних рынках, и вот в этом плане мы ожидаем снижения цен. Поэтому, возможно, что гривна будет компенсирована снижением цен на нефть и нефтепродукты на внешних рынках, и, возможно, как раз тот потенциал, о котором я говорил, снижение цены сжиженного газа порядка на 70 копеек, как раз он потихонечку начнет реализовываться.

Высокая цена газа свидетельствует о том, что он качественный? Где вы советуете заправляться?

— Здесь надо понимать, что бодяжить сжиженный газ тяжело, в отличие от того, как это делают с бензином и дизельным топливом на нелегальных АЗС. Сжиженный газ завозится на заправку газовозом и там что-либо делать тяжело, кроме как обманывать потребителя по объемам. Поэтому здесь, на мой взгляд, все-таки цена хотя бы какая-то гарантия того, что продавец инвестирует в контроль отгрузки и борется за свою репутацию. К сожалению, у меня нет какой-то другой рекомендации, кроме как заправляться на крупных сетях. Тут есть другая ситуация, связанная с тем, что модули, которые, как мы их называли, нелегальные, там идет борьба за то, чтобы окупить этот проект в максимально короткий строк и поэтому экономится на всем, в том числе, на оборудовании и на безопасности. И для таких модулей заправка автомобилистов просто сама по себе небезопасна. Поэтому этот фактор, на мой взгляд, все-таки становится более важным, чем качество цены и объем, точность отгрузки, все-таки безопасность выходит на первый план.

Напомним, в эфире радиостанции Голос Столицы независимый эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук заявил, что цена на автомобильный газ поднялась в связи с тем, что рынок высушен.