Цена газа шокирует владельцев АЗС не меньше, чем водителей — Косянчук

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Новый рекорд — 15 гривен за литр газа. Именно такая максимальная цена на горючее 21 августа. Причем так выросла цена на газ буквально за несколько дней — больше чем на полторы гривны сразу.

Последний пик подорожания был в сентябре 2016 года. Тогда стоимость горючего была чуть больше 13 гривен за литр, а сейчас 13 гривен за литр — это минимальная цена на газ, которую еще надо поискать на АЗС.

Почему горючее внезапно подорожало, и чего ожидать дальше, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

З чим пов’язане подорожчання газу?

— Якимось чином створений дефіцит, і попит на скраплений газ набагато перевищив пропозицію. Це пов’язано з нерегулярністю поставок з РФ через структури Медведчука. Таким чином, ціна на газ не раптово підвищилась. Вона дуже швидко підвищилась, але не раптово насправді, і це притаманно, коли попит продовжує зберігатись таким великим, а пропозиція зменшується, то, відповідно, ринок реагує таким чином, тому що один із чинників ціноутворення є якраз це співвідношення попит-пропозиція. На сьогодні, на жаль, немає змоги задовольнити потреби ринку в повному обсязі, але я особисто жодної трагедії в цьому не бачу, тому що ціна скрапленого газу вже перетнула межу економічної привабливості цього палива. Таким чином, відрегулювати ціни назад сьогодні якраз це вже справа споживача. Якщо вони відмовляться від скрапленого газу і перейдуть на тиждень, на два, можливо, на альтернативний для цього виду палива — бензин, на якому вони раніше, до переобладнання автомобілів, їздили, то, я думаю, дуже швидко ціни повернуться в своє звичайне русло і не будуть перевищувати 50% вартості 95-го бензину, і тоді якраз він знову стає привабливим.

Який відсоток газу ми імпортуємо з РФ і Білорусі?

— На сьогоднішній день, я думаю, що це взагалі перевищує 85%, тому що за логістичними витратами альтернативи російському газу і білоруському насправді немає. Тобто його є де взяти, але він буде набагато дорожчий. Проте ще може спрацювати той ефект, що при такій високій ціні я маю на увазі гуртовий сегмент газ зараз почнуть завозити швидкими темпами. Але тут повинно це спрацювати і спрацювати те, що привабливість скрапленого газу по відношенню до бензину різко впала. Тому тут жодної трагедії немає. Просто треба перейти на традиційне паливо на деякий час, і не перейматись такими цими просто надзвичайно високими цінами, і не приймати в цьому участь.

Чи не вийде так, що на той час, поки ми перекинемось на традиційне паливо, з огляду на підвищений попит на бензин, скакнуть ціни і на нього?

— Ні. Цього не відбудеться, тому що якраз по бензину і по дизельному паливу ринок надзвичайно у нас диверсифікований, і він витримає будь-які різки скачки споживання. Навпаки, це буде робити сприятливу ситуацію для того, щоб ціна не піднялась, що всі працюють на об’ємах, а не на кожному літрі, не на різниці в гуртовій і роздрібній ціні. Але ми повинні розуміти, що це наслідки того дійства, яке відбулось на початку року, коли федеральна служба експортного контролю РФ та СБУ разом з Мінекономрозвитку та «Укрзалізницею» посприяли тому, щоб ринок звузився до декількох постачальників, щоб незалежні трейдери отримали свою частку збитків від того, щоб їх цистерни блокувались 100 і більше днів, і таким чином вони відмовились від самостійного імпорту газу. Це, знову ж таки, результат цих всіх дій, непродуманих і незрозумілих в більшості частині ринку.

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Якщо ми маємо 85% російського газу, виходить, що 15% — це українського виробництва?

— Газ українського виробництва, на жаль, має свою історію і свою процедуру, тому що, наприклад, «Укрнафта», де ми маємо надзвичайно високооплачуваного зарубіжного менеджера, вона свій ресурс з надзвичайно високою ціною, до трьох тисяч гривен, 2300 на останньому порівнянні з аукціоном «Укргазвидобування» продає в одні руки, тобто пану Коломойському на його приватні структури, на його заправки. Там їх 1600 АЗС, і цей газ іде і він не впливає, не дуже впливає на решту ринку. Це справа однієї замкнутої вертикальної керованої структури під назвою «Приват», а решта ринку туди не має жодного відношення. А коли «Укргазвидобування» виставляє свій ресурс на аукціон, то там ціна надзвичайно швидко зростає в процесі аукціону, тому що дуже велика кількість бажаючих купити його.

Якісь запаси автогазу у нас є? Яка ситуація на ринку?

— Сьогодні запасів майже немає. Сьогодні все працює з колін. І тому так швидко зростає ціна.

Якісь прогнози можете дати? Що буде далі?

— Нічого кардинального не буде. Коли ціна дійшла до межі її економічної привабливості самого палива, то мають відбутись природні процеси. Має ціна відкотитись назад. А ще як цьому посприяють наші споживачі, які перестануть купувати скраплений газ і перейдуть на бензин, то це відбудеться доволі швидко, тим паче, що зараз пік споживання. Це чисто календарно. Я думаю, що уже у вересні і в жовтні ми будемо бачити нормальні ціни, і вони не будуть нікого шокувати, бо сьогодні вони насправді шокують більше навіть тих, хто торгує, ніж тих, хто його купляє.

За деякими даними, нелегальні газові заправки стали переїжджати за межі міста. Яка тенденція зараз?

— З того моменту, коли зусиллями учасників ринку і уряду була створена ситуація, коли унеможливилась несплата місцевих податків з роздрібу, бо цей податок був перенесений у загальний акциз, який платять на кордоні і платять виробники касовим методом, тобто воно вже в ринок поступає з оплатою цього акцизу, роздрібного акцизу, то привабливість таких «наливайок», з якими боролись влада міста і України, не тільки Києва, вона різко впала, і сьогодні подекуди ви можете побачити такі «наливайки», їх біля десятка залишилось в Києві та області, але то напівкримінальні утворення, які працюють без касового апарату, без зв’язку з ДФС і тому чистий кримінал, я б так сказав.

Напомним, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в эфире «ГС» рассказал, как изменение цен на нефтепродукты на мировых рынках влияет на стоимость бензина на столичных автозаправках.