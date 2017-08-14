Протест против АЗС в Киеве: власти и архитекторы пока играют в пинг-понг

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Активисты снова перекрыли дорогу возле метро "Харьковская". Они требуют прекратить строительство автозаправочной станции на улице Ревуцкого.

По данным местных активистов строительные работы по возведению заправки возобновились в восемь часов утра понедельника. Протесты на улице Ревуцкого начались еще 9 августа. Тогда шинами перекрыли автодорогу. Однако уже на следующий вечер активисты разобрали баррикады на одной половине дороге. Утром 11 августа автодорогу полностью освободили для проезда.

События возле станции метро "Харьковской" прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы депутат Киевсовета Юлия Лобан.

(текст публикуется на языке оригинала)

Є інформація, що ви від початку дня перебуваєте на місці.

— Так, я тут мешкаю безпосередньо і проводжу з активістами, з сусідами своїми майже всі хвилини вільного часу і понад три доби безпосередньо провела з ними ніч, зустрічала світанок. Сьогодні також.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого

Що зараз відбувається на вулиці Ревуцького?

— Проїзд перекрито зі сторони перехрестя Тростянецької та вулиці Ахматової та я хочу сказати, що цей проїзд від дев'ятого серпня не був розблокований. Тобто було чотири блокпости і цей четвертий люди змогли втримати і він по сьогодні знаходиться в повній бойовій обороні. Ніхто не може заїхати. Є безпосередній заїзд для швидкої допомоги і все. У нас понад п'ять днів була патрульна машина. Два дні тому залишили нас патрульні, але все більше активістів навіть з інших вулиць до нас приєднуються, тому що розуміють, знають, слідкують за подіями. Півроку як мирні люди зареєстрували мирну акцію та намагались довести київській міській владі про те, що будівництво є незаконним. На сьогоднішній день ми маємо уже два протоколи, де безпосередньо Віталій Кличко дав свою особисту обіцянку. Він приїжджав сюди, на будівництво АЗС, говорив, що він буде особисто приїжджати зупиняти будівництво. Але, як ви чуєте, бачите, будівництво продовжує тривати.

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Мета самого протесту — розібратись, чи законне, чи незаконне будівництво?

— Ні, на сьогоднішній день перекриття дороги пов'язано з тим, що київська міська влада, виконавча влада не виконують своїх обіцянок. Активісти вимагають, щоб повністю пішли з будівельного майданчику всі забудовники. Щоб не було ні будівельних, ні підготовчих робіт і сама заправка була опечатана з однієї та з іншої сторони. Тоді у людей буде довіра до виконавчої влади, до підприємця, що не буде будівництва і ми дочекаємось суду. Люди вимагають чесного розгляду справи. Вони мають пакет документів про те, що на сьогоднішній день будівництво цієї АЗС є просто загрозою для життя людей і воно є неможливим. Є понад п'ять важливих дуже документів, які унеможливлює дозвіл ДАБІ, яке видало Київрада.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого

Тобто мова йде про те, що там не має бути взагалі ніякої автозаправної станції?

— Так, згідно Генплану це має бути розширення дороги, а на тимчасовому зеленому насадженні, яке було між двома смугами має розміщуватись лише тимчасова автостоянка, що і було тут п'ять років. Незаконно через суд заволоділи будівлею на ці документи та на право власності вони отримали інший договір оренди, а вже потім, отримавши договір на сервісне обслуговування будівлі, вони отримали дозвіл на будівництво, що заперечує чинному законодавству. Я дуже багато можу говорити, тому що півроку вже згідно кожного дозвільного документу безпосередньо як і я, так і люди, які допомагають всім мешканцям, які живуть поряд, тримати оборону.

Що зараз відбувається на будівельному майданчику? Там хтось є присутній? Роботи ведуться?

— Роботи ведуться, активісти не чіпають паркан. Люди, які постійно чергують на тому так званому блокпості, де перекрита дорога, вони постійно ведуть відеонагляд. Це триває більше, ніж півроку. Так, сьогодні о 7.30 вже були на будівельному майданчику як і працівники, так і виконроб. Зараз є у Facebook є група, яка називається "Проти забудови АЗС на Ревуцького". Там майже постійно викладають активісти відео і є відео, як ці роботи зараз тривають, тобто через паркан видно, як роботи тривають.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого

У Facebook місцевий житель Павло Тихий висловив думку, що на місці перебувають "тітушки". Що це не місцеві мешканці, які протестують проти забудови.

— Можу буквально через п'ять хвилин надати відео на 360 градусів, що, окрім мирних мешканців, а це постійно видно з постів, жодного підлітка сумнівної зовнішності там немає. Там є бабусі, діти, є літні люди, які просто цілодобово вже розписали собі графік. Люди, які підходять з інших будівель і допомагають нам, жителям вулиці Ревуцького, 10\2, 8, 19\1 тримати оборону.

Скільки зараз людей там перебуває?

— Приблизно 20 сусідів. Вони вже всі понад півроку носять з собою паспорти, в тому числі, і я. Ми можемо відкрити паспорт показати нашу прописку. Ми, дійсно, тут мешкаємо.

Яких наслідків чекаєте? Чекаєте від міської влади, правоохоронців? Хто має з'явитись?

— Ми безпосередньо до Олександра Спасибка підходили говорити про те, що мешканці мають на меті перекрити вулицю. Він сказав, що повністю підтримує, але не може на сьогоднішні день нічим допомогти. На ті обіцянки та протоколи, які ми йому показували під час відпустки пана мера Віталія Володимировича про те, що навіщо були такі довгі збори, групи, скликання наших нарад і за русский язык, выяснение отношений, він повідомив, що це п'ята категорія складності. Ніхто з Київради виконавчого органу не може на сьогоднішній день призупинити це будівництво, що ми маємо звертатись до ДАБІ. В ДАБІ у вівторок була мирна акція протесту. Також це зафіксовано на відео. ДАБІ повідомила, що всі документи, на підставі яких вони видали дозвіл, надала їм безпосередньо київська міська влада. Ось таким чином, м'ячик пінг-понгу: з однієї сторони, з України до міської влади він плигає. Люди вже не знають, куди ходити. Вони перекрили дорогу, вони чекають, щоб приїхали сюди, розібрались, хто це — виконавча влада чи ДАБІ. Тому що ДАБІ не бачить зупинки, яка знаходиться понад десять метрів, а виконавча влада коли приїжджає, вона каже — цієї зупинки в нас немає на Генплані. Хоча кожен з мешканців скаже, що ця зупинка тут існує 25 років і такого дуже багато. Не хочеться говорити на емоціях або в якихось негативних емоціях, але на сьогоднішній день я півроку стримувала цих людей і говорила: давайте вирішувати в правовому полі. Сьогодні я прихожу і підтримую тут навіть вночі, тому що я розумію, що до них приїжджає поліція, до них приїжджає благоустрій.

Чи надходять людям погрози?

— Людям продовжують загрожувати. Телефонують безпосередньо активістам додому і говорять, що буде особиста розправа з тими, хто виходить і підтримує протест проти АЗС. Люди мирні, активісти, просто автомобілісти, які тут вже їздять, першу-другу добу вони були проти, вони не розуміли, чому перекрита вулиця. Сьогодні вони вже досить освоїли маршрут і допомагають, кажуть, давайте, ми як в Європі зробимо цю частину взагалі пішохідною зоною. Тобто на сьогоднішній день абсолютно всі кияни розуміють, що у нас київська міська влада, я вже не знаю, як коректно говорити, нічого не можуть зробити, абсолютно нічого і на киян, на людей їм абсолютно байдуже. Тому пишаюся такими сусідами, дуже пишаюсь собою, що я в їхньому числі і що на сьогоднішній день ті люди, які звільнили свій графік, продовжують чергувати не лише АЗС. Навпроти нас є стихійний ринок, торгівля. Десять років адміністрація не могла з цим впоратися. Зараз чотири киянина допомагати тут грузити ящики, збирати сміття. Чекайте нових відео.

Ранее директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в эфире "ГС" заявил, что ситуацию вокруг строительства заправки "ОККО" на Позняках подогревают местные активисты.