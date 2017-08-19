В Украине продолжает стремительно дорожать газ для автомобилей

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. За последние сутки в Украине на АЗС почти на гривну подорожал газ для автомобилей, передает ТСН.

Такое положение вещей, как отмечает издание, происходит из-за дефицита газа в Украине.

Между тем, цены на бензин и дизтопливо не изменились и остаются стабильно высокими.

Сообщается, что литр бензина категории А-95 в среднем по Украине по состоянию на 19 августа стоит 24,91 грн. В зависимости от заправок цена на это топливо колеблется от 23,32 грн до 26,49 грн.

Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 22,20 грн.

Газ для автомобилей стоит 13,15 грн.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук заявил, что из-за дефицита сжиженного газа "Укргаздобыча" повышает свои цены на топливо.