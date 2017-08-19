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19.08.201709:58
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    Экономика

    В Украине продолжает стремительно дорожать газ для автомобилей

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    Цены на бензин и дизтопливо не изменились и остаются стабильно высокими. Сообщается, что литр бензина категории А-95 в среднем по Украине по состоянию на 19 августа стоит 24,91 грн.
    Автозаправочная станция
    REUTERS Max Rossi

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. За последние сутки в Украине на АЗС почти на гривну подорожал газ для автомобилей, передает ТСН.

    Такое положение вещей, как отмечает издание, происходит из-за дефицита газа в Украине.

    Автозаправочная станция. Архивное фото
    УНИАН
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    Между тем, цены на бензин и дизтопливо не изменились и остаются стабильно высокими.

    Сообщается, что литр бензина категории А-95 в среднем по Украине по состоянию на 19 августа стоит 24,91 грн. В зависимости от заправок цена на это топливо колеблется от 23,32 грн до 26,49 грн. 

    Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 22,20 грн.

    Газ для автомобилей стоит 13,15 грн.

    Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук заявил, что из-за дефицита сжиженного газа "Укргаздобыча" повышает свои цены на топливо.

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