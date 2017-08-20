Лицензирование перевозки нефтепродуктов спровоцирует проблемы - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Осенью Украине грозит топливный коллапс. Вызвать его может новый приказ Министерства инфраструктуры. Об этом сообщили в Нефтегазовой ассоциации Украины.

Ее эксперты считают, что этот документ заморозит работу украинских поставщиков нефтепродуктов. Согласно этому приказу, с 1 сентября лицензию на право транспортировки опасных грузов должны будут оформлять не только транспортные компании, но и отправители и получатели этого груза.

Эксперты Ассоциации говорят, что большинство украинских нефтетрейдеров не успеют оформить лицензию в установленный срок, а иностранные компании вообще не имеют шансов ее получить.

Действительно ли ситуация на топливном рынке настолько критична, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы аналитик консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн.

О нововведении речь идет о лицензии на транспортировку опасных грузов?

— Непосредственно к торговцам отношения оно не имеет, но нефтепродукты ведь как-то попадают в топливо, поэтому это неотъемлемая часть этого рынка и лицензирование опасных грузов работает в Украине очень давно. И это правильно, поскольку компания, предприятие или любое лицо, которое перевозит опасные грузы, обязана соответствовать очень жестким требованиям безопасности, иметь обученный персонал, иметь все страховки, материальные, интеллектуальные собственности.

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Перевозчику было сложно получить лицензию?

— Да, это абсолютно обоснованное требование к перевозчику, поскольку это очень опасная деятельность. И перевозчик должен быть квалифицированным. В то же время получатели есть на этапе транспортировки топлива, доставки от завода до колонки. И кроме перевозчиков есть еще номинальные получатели и отправители и к ним эти требования никогда не выдвигались, поскольку закон четко прописывает, кому нужна лицензия на перевозку. Она нужна только перевозчику. Последние изменения в закон, о которых вы упомянули, они, в принципе, сути не меняют. Они предписывают перевозчику проверить наличие лицензии. Однако трактовка закона чиновниками и тональность, риторика, которые они начали продуцировать, они дают четко понять, что, как минимум, получатели топлива обязаны будут тоже иметь эту лицензию. Следуя такой логике, отправитель тоже должен будет ее иметь и если, действительно, это все подтверждается, то объективно эти лицензии отправители получить не смогут. Поскольку в требованиях получения есть некоторые документы, которые зарубежные компании просто не могут получить, так как у нас под 80-85% идет импорт топлива, это станет все под вопросом.

О какой лицензии идет речь для получателя?

— "Укртрансбезпека" — это государственный орган, который выдает эти лицензии сейчас. Называется он "Укртрансбезопасность".

Этот поставщик должен получить лицензию на перевозку или наоборот?

— Именно на перевозку. Не на отправку и не на получение.

Хотя сами они везти не будут?

— Нет, конечно. Для этого есть специализированные компании, которые и получали лицензию для этой деятельности.

Такая же ситуация и с теми, кто получает?

— По сути, да. Притом, что закон четко разграничивает эти виды деятельности.

Тех запасов бензина, которые делают нефтетрейдеры, хватит на время? Когда начнутся проблемы с лицензиями, бензина не будет?

— При самом пессимистическом сценарии, конечно же, будут найдены какие-то механизмы. Например, для того, чтобы отправителем выступал не производитель топлива, а, например, экспедиторская или логистическая компания, имеющая эти лицензии. А получатель внутри как-то ими обзаведется. Но на это надо будет время, потому как легально оформить эту лицензию можно за два месяца, а, может, и больше. А с 1 сентября ее могут попросить через две недели. Соответственно, кроме абсурда, как это часто бывает, любое абсурдное требование и двоякая его трактовка — это открывает очень большой коррупционный канал. И уже сегодня, по нашим данным, всякие так называемые "фирмули" предлагают услуги по оформлению этой лицензии достаточно быстро и чтобы не рисковать, предлагают воспользоваться их услугами.

То есть изменений еще нет, а фирмы уже появились?

— Процедура изменения уже есть и "Укртрансбезопасность" уже четко говорит, что "Укрзализныця" не будет оформлять отправку, если у получателя не будет лицензии. Это уже разъяснения даются такие. "Укртрансбезопасность" — это комитет, который входит в состав Мининфраструктуры, который и издал это приказ.

Если будут перебои с поставкой бензина, что будет происходить?

— Любая дестабилизация создает ажиотаж. Ажиотаж дергает цены вверх. Даже если для этого нет объективных предпосылок, цены могут вскочить до выяснения обстоятельств, до остывания. Мы, например, видим, что эта ситуация может очень сильно ударить по рынку сжиженного газа, на котором сегодня очень серьезная и очень резкая ценовая динамика. То есть у нас сформировался серьезный дефицит и сейчас все трейдеры ищут пути, как его заместить. Мы не видим, что в ближайшие даже две недели это случится, и мы прогнозируем, что, может, даже еще вырасти цена. А если им еще сделают дополнительные ограничения, то тут вообще может быть какой-то коллапс. Я вот так вижу это.

Дефицит автомобильного газа на украинских заправках возник из-за того, что спрос повысился или стали меньше поставлять?

— Его меньше начали завозить. Дефицит у нас наблюдается во всем кусте так называемом Восточной Европы. Российское производство, а также казахстанский ряд производства стал на профилактический ремонт одновременно. Сейчас к ним подключатся еще белорусы. Кроме того, у белорусов были перебои в поставках сырья. Соответственно, продукцию они загружали очень неритмично. То есть у нас был очень большой избыток газа на рынке весной и в июне, но за эти месяцы мы его съели и сейчас, когда кинулись восполнять дырку, то поняли, что его нет. Альтернативные источники, такие, как западная Европа, западное направление в страны Европы — Венгрия, Словакия, Румыния, Польша, а Польша тоже, кстати, сейчас подсыхает и чувствует нехватку, там мы видим инфраструктурное ограничение. Поскольку нельзя эффективно оттуда поставить нужные объемы, потому что там узкая колея, а у нас широкая. И морской транспорт пока что не очень хорошо проходит из-за дефицита вагонов. Поэтому в таких тисках мы оказались и сейчас ищем выход.

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Также Косянчук и государственный уполномоченный АМК Валерий Полюхович прокомментировали в эфире Голоса Столицы, как мониторинг рынков нефтепродуктов повлияет на качество и цены на АЗС.