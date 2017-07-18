Эксперт: 95% бензина в стране – удовлетворительного качества

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Цены на горючее на украинских заправках понемногу снижаются. Заправиться на 50 литров бензином "А-95" дешевле на 24 гривны, чем месяц назад. Заправить "А-92" дешевле – 60 гривен, а дизтопливом – 30 гривен.

Стоимость топлива в этом месяце или стабилизируется, или постепенно пойдет вверх, прогнозируют эксперты.

Что будет с рынком топлива в ближайшее время, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Сергей Куюн в Facebook Сергей Куюн

(текст публикуется на языке оригинала)

У чому ж причина того, що ціни на пальне в червні таки знизилися?

– Це падіння ми прогнозували ще місяць тому, тому що була дуже сприятлива кон'юнктура зовнішнього ринку.

Ціни на нафтопродукти та нафту дещо знизилися і як це завжди буває, через три тижні, через місяць, ціни в Україні почали аналогічний рух. Тобто це запізнення, воно для цього ринку характерне як на етапі падіння ціни, так і на етапі росту. Тому помилково казати, що ціни зростають швидко, а падають дуже повільно.

Тобто це не так і ми бачимо, що просто коли є передумови для зростання, на них не зважають до того моменту, коли ціна вже йде вгору.

Коли відбудуться коливання курсу на ринку нафтопродуктів?

– Це більш такий серйозний важіль впливу на ціни і тут все залежить від того, наскільки є різкими ці зміни.

Як я бачу, то в принципі зараз спекулювати на тих змінах, курси які є, то в принципі абсолютно недоречно. Тобто ринок дійсно чутливий до курсу валют, тому що ми 80% пального імпортуємо. Тобто для цього потрібна валюта, але ж все має свою межу і якщо ми говоримо про 40-50 копійок, або гривня на доларі, то це звичайно дуже суттєво.

А коли йдуть такі коливання, 20-30 копійок, я думаю, що це не ті показники, на які варто зважати.

На сьогоднішній день у вітчизняних трейдерів який є запас?

– Зберігається потенціал для подальшого падіння цін. Я думаю, він складає не менше гривні за літр. Тобто є всі можливості для того, щоб йти далі.

І тут треба ще зауважити, що є, скажімо так, та конкурентна боротьба, яку ми бачимо, або не бачимо, на автозаправних станціях, де здається всі ціни однакові. Але зараз цей ринок все більше йде в конкуренцію, яка не така очевидна, як те що ми бачимо. І мова йде про дисконти, або знижки у рамках корпоративних програм лояльності.

Тобто сьогодні будь-хто, я думаю, на будь-якій мережі, особливо ті, що так звані преміальні мережі, тобто дисконт складає автоматично десь одну гривню на літрі. Наприклад, я вчора отримав смс-повідомлення від однієї з провідних мереж. Там навіть дві гривні за літр пропонують.

Якщо ви витратите трохи часу і оформите на себе цю картку лояльності, яку вам пропонують жодного разу, коли ви на АЗС, тобто це буде автоматично на дві гривні ціна ще дешевше, ніж є на стелі АЗС.

Тобто на стели АЗС не дивитися, а орієнтуватися на кінцеву ціну в чеці після заправки?

– Звичайно, тому що ми бачимо, що ці ціни, які є на АЗС, вони розраховані на тих, хто можливо не дуже рахує гроші і як я бачу, наскільки наші дослідження показують, то за ту ціну, яка є на станції вказана, на стелі, там купують десь 20-25% споживачів. А решта 75% мають той чи інший дисконт, від гривні до трьох.

А з іншого боку, не відлякує такий маркетинг людей, яким важливо, скільки коштує пальне?

– Виходить, що не відлякує, тому що така комплексна маркетингова стратегія цих компаній. Тобто вони одним споживачам гуртовим продають за найменшою ціною, тим, кого це не дуже хвилює, за найвищою ціною і з цього складається якась маржа АЗС. Тобто йде конкуренція за рахунок сервісу, цих дисконтів тощо. Тобто конкуренція дуже серйозна.

А щодо якості бензину, який продається в Україні?

– Тут є непогані новини. Ми відстежуємо вже багато років частку так званого ринку нелегального пального, тобто це те що виробляється без податків, виробляється на "кустарних" виробництвах, або просто методом змішування паливних компонентів на нафтобазах.

То ми бачимо, що в цьому році частка цього тіньового ринку зокрема бензину становить десь 5-6%, що контрастуємо з 20-25%, які ми фіксували рік тому, або ще раніше. Тому тут є дуже гарна динаміка, і це говорить про те, що на ринку десь 95% бензин нормальної заводської якості і це в принципі дуже непоганий результат.

А по дизпаливу, взагалі, тіньовий ринок настільки незначний, що ми навіть зневажаємо на цю частку, тому що вона мізерна. Тобто з дизпаливом взагалі ситуація дуже гарна.

А що зі скрапленим газом, автогазом? Там ситуація залежить від всіх цих факторів, про які ми говорили, з бензином?

– Вона залежить також від всіх цих факторів, але там є ще один. Це такий собі дикий ринок, тобто це ринок пального, бензину або дизпалива, десь 10-15 років тому. Тобто там безліч гравців, зокрема безліч гуртових гравців, гуртових продавців, і там взагалі, наприклад, та ж гуртова торгівля, вона хронічно збиткова. Тому що дуже багато тих, хто наприклад везе невеликі партії і намагається їх швидко продавати, і не дуже розраховує на великий заробіток.

Тому в принципі там всі ті ж фактори — і валюта, і світові ринки — але ще все більше на цей ринок впливає дуже велика конкуренція з боку постачальників, і ми бачимо, що тут в пиріжниці і в роздрібі теж сьогодні достатньо конкурентна ситуація.

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Тобто все ще визначають ціни не великі гравці, до яких ми звикли на ринку бензину та дизпалива, а просто безліч невеличких операторів, які часто не дуже сумлінні і як платники податків, і не дуже сумлінні з точки зору безпеки, з точки зору дозвільної документації, і це призводить до того, що ми бачимо, що в Києві сьогодні ціна наприклад така як в усій Україні, десь 11 гривень за літр, а виїжджаєш в Київську область, там вже ціна десять гривень.

Чому? Там пояснення одне — тому що нелегальних гравців, тих що вигнали у травні-квітні, вони перебралися в Київську область, де контролю поменше. І там тепер є такий дисконт в одну гривню, за рахунок того що люди не сплачують податки та не дуже переймаються питаннями безпеки і розміщення цих станцій.

Скільки і хто виготовляє бензину вже готового в Україні?

– Це десь 80% ми імпортуємо, переважно це Білорусь. У білорусів десь 50% ринку нашого, десь ще 15-20% це російські поставки, зокрема дизпалива, і потім вже йде Литва, Польща та деякі інші напрямки, зокрема морські. По газу інша ситуація. По газу десь 35-40% це Росія, потім йде Білорусь. Велику частку займають, десь 35-40% українські виробники. Тобто там картина дещо інша.

Ранее заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в эфире "ГС" заявил, что из-за курса гривны сохраняется риск дальнейшего существенного подорожания топлива на АЗС.