Прокуратура Киева требует арестовать имущество и земучасток АЗС на Ревуцкого

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Прокуратура начала расследовать незаконное строительство автозаправочной станции "ОККО" на ул. Ревуцкого, 8 в Киеве и просит суд арестовать данный земельный участок, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

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"В рамках досудебного расследования установлено, что строительство АЗС проводится с нарушением требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, что подтверждается выводами экспертного строительно-технического исследования. С целью прекращения грубых нарушений требований закона и недопущения сокрытия или уничтожения вещественных доказательств в уголовном производстве прокуратурой направлено в суд ходатайство о наложении ареста на земельный участок и все объекты, на нем расположенные", — говорится в сообщении.

Также прокуратура просит суд установить запрет совершать любой действия, связанные со строительством на этом участке.

Киевская местная прокуратура №2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследует Дарницкое управление Национальной полиции.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что около сотни человек перекрыли движение по улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы. Участники протеста заявили, что будут блокировать улицу до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство АЗС. Они заявили, что "это мирный протест".