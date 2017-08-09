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    Киев

    Новый день - новый протест. Киевляне перекрыли улицу из-за АЗС

    Тема:

    Протесты по-киевски. Жители против АЗС (194)

    (обновлено: )37111
    В акции протеста, которая проходит на столичных Позняках, принимают участие около 100 человек. По данным СМИ, движение по улице Ревуцкого вечером в среду заблокировано.
    Перекрытие улицы Ревуцкого на киевских Позняках из-за строительства АЗС, 9 августа 2017
    lb.ua

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Около 100 жителей киевского района Позняки перекрыли улицу Ревуцкого в районе автозаправочной станции, выступая против ее строительства, сообщает LB.ua.

    Люди считают АЗС опасной.

    lb.ua
    Перекрытие улицы Ревуцкого на киевских Позняках из-за строительства АЗС, 9 августа 2017

    Рядом со стройкой расположены несколько учебных заведений и озеро Солнечное.

    Конфликт вокруг стройки на Ревуцкого продолжается несколько месяцев. Строительство сопровождалось митингами. Часть из них завершилась столкновениями. К настоящему времени заправка почти готова.

    Смотрите также: Ночное противостояние на парковке в Киеве

    Накануне киевляне перекрыли улицу Братиславскую из-за ночного захвата кооперативной парковки утром 8 августа. Между местными жителями и правоохранителями произошли стычки.

    Смотрите также: Коммунальный коллапс, или Бунт на Харьковском шоссе в Киеве

    На минувшей неделе протестующие перекрыли участок Харьковского шоссе в Киеве, в результате была заблокирована работа трамваев и автобусов в этом районе. Жители восьми домов перекрыли дорогу, выступая против отключения им электро- и водоснабжения с 31 июля. Митингующие выложили на дорогу щитки, пару шин и бутылки с водой. Маршруты движения трамваев и автобусов были изменены. Позже жители и власти города достигли договоренности, и движение было разблокировано.

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