Новый день - новый протест. Киевляне перекрыли улицу из-за АЗС

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Около 100 жителей киевского района Позняки перекрыли улицу Ревуцкого в районе автозаправочной станции, выступая против ее строительства, сообщает LB.ua.

Люди считают АЗС опасной.

lb.ua Перекрытие улицы Ревуцкого на киевских Позняках из-за строительства АЗС, 9 августа 2017

Рядом со стройкой расположены несколько учебных заведений и озеро Солнечное.

Конфликт вокруг стройки на Ревуцкого продолжается несколько месяцев. Строительство сопровождалось митингами. Часть из них завершилась столкновениями. К настоящему времени заправка почти готова.

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Накануне киевляне перекрыли улицу Братиславскую из-за ночного захвата кооперативной парковки утром 8 августа. Между местными жителями и правоохранителями произошли стычки.

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На минувшей неделе протестующие перекрыли участок Харьковского шоссе в Киеве, в результате была заблокирована работа трамваев и автобусов в этом районе. Жители восьми домов перекрыли дорогу, выступая против отключения им электро- и водоснабжения с 31 июля. Митингующие выложили на дорогу щитки, пару шин и бутылки с водой. Маршруты движения трамваев и автобусов были изменены. Позже жители и власти города достигли договоренности, и движение было разблокировано.