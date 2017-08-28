Рынок автогаза в глубочайшем кризисе – Куюн

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В причинах подорожания сжиженного газа будут разбираться Минэнергоугля, Антимонопольный комитет, Государственная фискальная служба и Государственная регуляторная служба. Такое поручение дал первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

В министерстве не исключают возможных нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. Из-за чего ведомства должны проанализировать ситуацию на рынке сжиженного газа и в ближайшее время подать предложения по решению проблемы.

Цены на газ, и что даст вмешательство государства, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы аналитик Консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн.

Насколько в среднем поднялась цена на сжиженный газ?

— Предыдущее ценовое дно мы наблюдали в конце июня, в начале июля, когда была цена минимальная. С того времени цена оптовая поднялась вдвое. И достаточно так, в то время, период стабильности розничная цена колебалась в районе отметки 11 гривен за литр. У кого-то больше, у кого-то меньше. Сегодня она уже близится к 17 гривнам на литр. То есть вот на шесть гривен за буквально ближайшие недели цена выросла.

Для этого есть объективные причины или нужно искать заговор, спекуляцию?

— Я бы сразу хотел бы отбросить эти подозрения. Никаких тут сговоров нет. Это абсолютно такое серьезное совпадение факторов, которое привело к такой динамике. У нас проходят аукционы свободные, на которых "Укргазвыдобування" продает газ собственного производства. Они абсолютно открытые. И там цена формируется, исходя из того, сколько за этот газ предлагают люди. И мы видим эти цены. То есть это рыночный показатель. Да, действительно есть сегодня очень серьезный дефицит. Дефицит настолько серьезный, нехватка этого газа такая, что уже его просто не хватает даже в рознице. Некоторые заправки, особенно, по моей информации, западный регион страдает, полдня, день, кто-то больше простаивают без газа, потому что его просто нет. Вот такая ситуация. Этим вызван такой резкий рост цен. Мы давно занимаемся этим рынком, но я не припомню такого глубокого кризиса.

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Из-за чего возник кризис и дефицит?

— Там, опять же, ряд факторов есть. Один из них, самый объективный, простой — это просто профилактические ремонты в России, Беларуси, Казахстане на заводах, на которых традиционно снабжалась Украина. Но сегодня второй по важности фактор, может даже и основной, который тормозит наполнение рынка, тормозит прибытие сюда новых объемов — это "Укрзализныця". Она испытывает в свою очередь острый дефицит дизельного топлива, об этом, в принципе, они говорят открыто. И, по сути, в Украине просто не хватает мощностей, чтобы этот газ привести. Даже тот, который можно сегодня купить.

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До этого момента они как-то его перевозили…

— Этому предшествовали свои факторы. Тут нужно смотреть с начала года. У нас до мая, например, был тоже рост цен достаточно серьезный. Вот с января до мая, и все хотели привести сюда побольше газа, потому что каждая тонна сегодня привезенная — завтра продается здесь уже дороже. И привезли его столько, что залили полностью все, эти запасы рынок обвалили, потому что когда большое предложение на рынке, цена падает. Рынок обвалился, завалился на дно, которое мы сегодня упоминали, из-за того, что запасов было очень много. Люди уже сюда газ везти не хотели, поскольку он очень быстро дешевел и всему этому, по моему мнению, очень способствовали нелегальные схемы на рынке на оптовом, на розничном. То есть это динамично развивающийся рынок, в котором крутится большой объем газа, соответственно, большой объем денег. И он стал очень интересной площадкой для реализации различных схем так называемых, то есть вот эти заправки, множество нелегальных, которые до недавнего времени были в Киеве, они продают газ за наличные и генерируют огромное количество наличных. Их куда-то надо девать и появляются дельцы, которые этот газ покупают по безналу за безналичный расчет абсолютно легально и потом за наличные продают мелким игрокам нелегальным розничным, а эту наличность всю прокручивают через свои схемы. Для того, чтобы им конкурировать с белыми, они рынок этот обваливали, это движения на рынке приобрело лавинообразный характер, это снижение, и трейдеры не формировали запасы, потому что это были огромные убытки, а сегодня, когда уже запасы закончились, и мы потянулись за их пополнением в начале августа, там мы увидели эти ремонты, а это запланированные работы. Их график был известен очень давно, но вот так совпало.

Украинские предприятия покрывают не более 20% потребности рынка. Откуда мы импортируем?

— Традиционно большая часть рынка импортировала объемы, необходимые для Украины, из России, однако с июня РФ ограничила этот импорт одной компанией "Роснефть" и все. Это решение российских властей. Так они видят. Мы видим, что РФ от этого очень сильно проиграла, конечно. Это нас должно волновать в последнюю очередь. РФ ограничила импорт, мы переключились на Беларусь, Беларусь точно также понемногу российский газ сюда транзитирует через свои какие-то схемы, и есть еще у нас небольшая часть альтернативных источников, которые мы, как правило, не задействовали из-за того, что дорого, далеко вести сюда и его цена с российской не могла конкурировать. Сейчас эти источники тоже под вопросом мы не можем оперативно заместить выпавшие объемы заводов, которые стали на ремонт, поскольку "Укрзализныця" не может эти вагоны просто привезти. Еще одно совпадение.

Проверка что может показать?

— Я не могу тут комментировать инструменты, которыми работают государственные органы, но, я думаю, что все готовы к этим проверкам, не нужно тут черную кошку в темной комнате искать. Небольшая доля вины, что произошло, есть и у государственных органов. Вы упомянули, что якобы недавно возили, «Укрзализныця» возила, а сегодня не возит. Недавно было топливо, а тендеры сорвали на поставку в своих интересах, и теперь его нет.

Нам стоит ждать газ по 17 гривен и выше?

— По моим оценкам, 18 гривен будет такой себе технологический максимум. Больше просто люди не будут заправляться. Будет уже просто невыгодно. Это охладит рынок, упадет спрос, упадет цена.

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Напомним, цена газа на АЗС уже пересекла границу экономической привлекательности, поэтому естественные процессы будут способствовать тому, что к октябрю цена откатиться назад, считает эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.