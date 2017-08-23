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    Минэкономики обеспокоилось ростом цен на сжиженный газ

    (обновлено: )218
    В Минэкономики заявили, что "ограничения со стороны РФ привели к уменьшению импорта сжиженного газа в Украину и, к сожалению, его дефицита. Это повлияло на цену".
    Министерство экономики Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Укриана. Первый вице-премьер Украины — глава Минэкономики Степан Кубив поручил профильным ведомствам проанализировать ситуацию на рынке сжиженного газа Украины, сообщается на странице министерства в Facebook.

    Как отмечается в сообщении Минэкономики, в течение последних нескольких недель в Украине подорожал сжиженный газ. Украинские производители сжиженного газа компании "Укргаздобыча", "Укрнафта", "Укртатнафта" и частные компании — покрывают не более 20% потребностей рынка. Остальное Украина импортирует из России, Белоруссии, Казахстана и других стран. 

    В министерстве отметили, что "ограничения со стороны РФ привели к уменьшению импорта сжиженного газа в Украину и, к сожалению, его дефицита. Это повлияло на цену".

    "Со своей стороны, мы выясняем, что произошло на рынке сжиженного газа. Степан Кубив дал поручение Минэнергоугля, Государственной регуляторной службе, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и Госкомстату проанализировать ситуацию на рынке сжиженного газа, в том числе на предмет возможного нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, и безотлагательно предоставить предложения по решению ситуации", — говорится в сообщении.

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    Ранее сообщалось, что автомобильные партии сжиженного газа подорожали почти на 600 гривен за тонну после сообщения о приостановке экспорта ресурса российскими поставщиками.

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