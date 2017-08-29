наверх
29.08.201704:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Тарифы на коммунальные услуги больше не пойдут вверх - Гольдарб

    Тема:

    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (664)

    (обновлено: )24
    По словам главы общественной организации "Публичный аудит", вскоре отказ от оплаты коммунальных услуг "будет приобретать умышленно-организационную форму".
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Тарифы на коммунальные услуги в Украине больше не будут расти, заявил глава общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб.

    Владимир Гройсман
    УНИАН
    Прозрение Гройсмана и тарифы

    "Я думаю, что не пойдут эти тарифы (вверх — Ред.) ни с сентября, ни с октября. Я в этом уверен. На сегодняшний день объем неплатежей 60 миллиардов из них 30 миллиардов — это люди. Люди все больше и больше понимают, что тарифы — это обман, это завладение деньгами. Люди все больше и больше будут отказываться платить. И все больше и больше этот отказу будет приобретать умышленно-организационную форму, а против города не попрешь", — заявил эксперт в эфире телеканала NewsOne.   

    Читайте также: Тарифный гнев в соцсетях

    Эксперт отметил также, что сейчас "ситуация с тарифами находится на пороге изменений".

    Ранее высказывалась идея о том, что НАБУ должно заняться расследованием установленных для населения тарифов. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Ураган "Харви" в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Антониу Гутерреш
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе