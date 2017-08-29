Тарифы на коммунальные услуги больше не пойдут вверх - Гольдарб

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Тарифы на коммунальные услуги в Украине больше не будут расти, заявил глава общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб.

"Я думаю, что не пойдут эти тарифы (вверх — Ред.) ни с сентября, ни с октября. Я в этом уверен. На сегодняшний день объем неплатежей 60 миллиардов из них 30 миллиардов — это люди. Люди все больше и больше понимают, что тарифы — это обман, это завладение деньгами. Люди все больше и больше будут отказываться платить. И все больше и больше этот отказу будет приобретать умышленно-организационную форму, а против города не попрешь", — заявил эксперт в эфире телеканала NewsOne.

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Эксперт отметил также, что сейчас "ситуация с тарифами находится на пороге изменений".

Ранее высказывалась идея о том, что НАБУ должно заняться расследованием установленных для населения тарифов.