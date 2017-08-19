Тарифный гнев в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Не так давно жители столицы получили новые платежки с повышенными тарифами. У многих киевлян стоимость квартплаты в квитанциях удвоилась. Дело в том, что с 1 июля городские власти повысили стоимость услуг по содержанию домов и придомовых территорий. И если раньше средняя стоимость составляла 2,85 грн. за квадратный метр, то сейчас она поднялась в среднем до 5,80 грн.

Новые платежки в одночасье стали одной из самых злободневных тем в соцсетях, обсуждаемых не только киевлянами: " Мой и соседний дом платят больше 250 000. Видимо, у нас двор моют Givenchy Rouge"; " Кстати, мы еще платим за неполив деревьев, оказывается. А мы, дураки, поливаем своей водой, и платим по полной, по своему счетчику…". "Я в ожидании, как после двойного повышения стоимости обслуживания дома и "приусадебного" участка преобразятся подъезды, и дворы…", — нашлись в сетях и такие прогнозы.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook