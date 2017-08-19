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19.08.201714:31
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    Аналитика и комментарии

    Тарифный гнев в соцсетях

    (обновлено: )79760
    В столице жить становится дороже. Теперь значительно подорожала еще и квартплата, но изменился ли при этом весь спектр сервиса киевских ЖЕКов? Что думают по этому поводу сами киевляне, и что пишут они об этом в соцсетях?
    Счета ЖКХ
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Не так давно жители столицы получили новые платежки с повышенными тарифами. У многих киевлян стоимость квартплаты в квитанциях удвоилась. Дело в том, что с 1 июля городские власти повысили стоимость услуг по содержанию домов и придомовых территорий. И если раньше средняя стоимость составляла 2,85 грн. за квадратный метр, то сейчас она поднялась в среднем до 5,80 грн.  

    Новые платежки в одночасье стали одной из самых злободневных тем в соцсетях, обсуждаемых не только киевлянами: " Мой и соседний дом платят больше 250 000. Видимо, у нас двор моют Givenchy Rouge"; " Кстати, мы еще платим за неполив деревьев, оказывается. А мы, дураки, поливаем своей водой, и платим по полной, по своему счетчику…". "Я в ожидании, как после двойного повышения стоимости обслуживания дома и "приусадебного" участка преобразятся подъезды, и дворы…", — нашлись в сетях и такие прогнозы. 

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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