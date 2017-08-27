НАБУ должно заняться тарифами для населения - эксперт

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. С помощью формулы "Роттердам+" ДТЭК, "Центрэнерго" и "Донбассэнерго" получили дополнительно 15 млрд гривен. Об этом сообщил бывший член НКРЭ Андрей Герус одному из СМИ. По его подсчетам, примерно 80% этой суммы получила компания ДТЭК Рината Ахметова. Остальные достались "Центрэнерго" и "Донбассэнерго".

Как известно, формула "Роттердам+" определяет стоимость угля. Она рассчитывается следующим образом: цена угля в портах Амстердам-​​Роттердам-​​Антверпен плюс стоимость его доставки в Украину. Цена угля, рассчитанная по такой методике, закладывается и в стоимость электроэнергии, которую отпускают ТЭС.

Повлечет ли обнародование таких данных за собой расследование, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"НАБУ заявило, что формула "Роттердам+" незаконная, потому что было импортировано всего 3%, при том, что СНБО с начала 2017 года подтвердил блокаду Донбасса… Один из важных моментов — что "Роттердам+", что формула ценообразования на газ для населения, они абсолютно идентичны, то есть формула NCG+, по которой считается украинский газ, 80% которого добывается в Украине, они — абсолютно идентичны, и решение по ним принималось, когда проходили переговоры с МВФ. То есть, если незаконен "Роттердам+" и ведется расследование, значит, с таким же успехом можно объявить незаконным NCG+, и НАБУ должно начать расследование относительно того, почему появилась такая формула и почему население платит такие тарифы за газ", — пояснил Землянский.

Ранее сообщалось, что НАБУ проводит расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+", говорится в решениях Соломянского районного суда Киева от 10 июля.