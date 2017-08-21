Фурса о покупке Ахметовым Киевэнерго и Западэнерго: а был другой покупатель?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Иногда даже покупка Ринатом Ахметовым государственной собственности не есть "зрада", полагает экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса, комментируя приобретение компанией Ornex, входящей в группу СКМ Ахметова, по 25% акций "ДТЭК Западэнерго" и "Киевэнерго", которые выставил на продажу Фонд госимущества.

"Государство впервые за долгое время провело прозрачный и открытый результативный аукцион, на котором любой желающий мог купить актив. Результат оказался ожидаемым. Просто потому, что другого покупателя и не ждали. Да потому что больше никому этот актив и не нужен был", — написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Иногда даже покупка Ахметовым государственной собственности не есть зрада. Ахметов прикупил 25% энергокомпаний – Зрада зрада зрада. Продали по стартовой цене – зрада зрада зрада. Ахметов теперь заработает больше на RAB-тарифе. Зрада зрада зрада. Разбрасываются народным добром. Как эхо слышится отовсюду.

И в чем же зрада? Государство впервые за долгое время провело прозрачный и открытый результативный аукцион, на котором любой желающий мог купить актив. Результат оказался ожидаемым. Просто потому, что другого покупателя и не ждали.

Конкурс прошел честно и открыто. Все, кто хотел в нем участвовать, мог участвовать. Нигде не было прописано условий, что покупатель должен быть опытным участником рынка Украины, владеть футбольным клубом или иметь фамилию, начинающуюся на букву А. Именно так отсекали участников и искусственно снижали конкуренцию раньше. В этот раз такого не было. И на одном объекте даже недолго была конкуренция.

Почему же покупатель все тот же? Да потому что больше никому этот актив и не нужен был. Когда одна компания контролирует актив на 75%, включая его в свою вертикально интегрированную структуру, то покупать 25% этого актива просто не имеет никакого смысла. И условному ДТЕКу совершенно все равно, будут 25% в собственности государства или в его собственной.

Это ничего не изменит. Совершенно. И никто кроме него никогда бы не стал бороться за этот актив. И ДТЕК это знает. А значит, и говорить о росте цены или конкуренции бессмысленно. Потому что на таком рынке условия диктует покупатель, а не продавец. И покупатель такой один.

Много или мало он заплатил? Это вопрос скорее философский. Нельзя оценивать 25% акций компании путем деления на 4 стоимости всей компании. Это экономически безграмотно. Когда эти акции не дают вам право на контроль, то и стоимость их совершенно другая. И это не покупка пары акций Apple на бирже, в надежде, что они потом вырастут.

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Тут работает другая логика. Если кто-то не согласен, то почему не участвовал в аукционе? Государство избавилось от обузы, продав часть компаний, которые не приносили налогоплательщикам ничего. Совершенно ничего. И получила за это определенную сумму. Эта сумма гораздо больше нуля. И больше никто нее был готов платить. Так в чем же зрада?

Конкурс прошел открыто и без дополнительных условий. Это главное. Так должны проходить все продажи госсобственности в Украине. И такие продажи должны стать массовыми. И да, продавать компании надо целиком и полностью. А не дробя доли, постепенно размывая долю государства и снижая, таким образом, ее стоимость.

Считаете, что надо было продавать после введения RAB-тарифа, когда цена теоретически должна была бы вырасти? Так почему не участвовали в аукционе? Где та толпа инвесторов или спекулянтов, готовая купить сейчас за дешево то, что будет стоить дорого уже скоро. Или никто не готов поставить деньги на то, что стоимость вырастет?

Так почему вы хотите, чтобы эти деньги на кон ставило государство? И если проблема в RAB-тарифе и предложенной его структуре, которая совсем не стимулирует инвестиции и позволяет заработать на переоценке, так об этом надо и говорить. А не перекладывать с больной головы на здоровую.

Если и была когда-то зрада, то не сейчас. Ошибкой была форма приватизации, когда государство продавало свою собственность по частям. И, скажем прямо, на не совсем открытых и прозрачных конкурсах это делало. Каждый раз при такой продаже стоимость государственной собственности (еще не проданного пакета) снижалась. Но это ошибка сделана давно. Скорее всего, сознательно и теперь ее не исправишь.

Нет, нет, можно конечно устроить национализацию. Многим понравится эта идея. Беда в том, что это никак не связано с инвестиционной привлекательностью и ростом экономики. И очень отпугнет потенциальных инвесторов. А без инвестиций не будет роста зарплат и прочих приятных пряников. А так метод хороший.

Но тут вопрос: за что мы боремся. Снова запустить 90-е годы и перераспределение собственности со всеми вытекающими, или хотим установить правила и по ним работать. Эффект от этих двух подходов будет совершенно разный. И вам выбирать, в какой стране вы хотите жить", — полагает Фурса.

Публикация Сергея Фурсы в Facebook

Стоит напомнить, что не так давно компания Ornex, входящая в группу СКМ Рината Ахметова, приобрела по 25% акций "ДТЭК Западэнерго" и "Киевэнерго", которые выставил на продажу Фонд госимущества. Недавно эта же компания приобрела и блокирующий пакет акций ПАТ "ДТЭК Донецкоблэнерго".

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За блокирующий пакет акций "ДТЭК Западэнерго" Ахметов заплатил более 417 млн гривен (почти на 70 млн гривен больше стартовой стоимости). 25% акций ПАО "Киевэнерго" обошлись ему почти в 760 млн гривен. Теперь структуры Ахметова контролируют 97,3% акций "Киевэнерго" и 96% акций "Западэнерго".